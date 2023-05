Saiba áreas que serão afetadas pela falta de energia elétrica em Caratinga

A Cemig informa que estão programados desligamentos para realização de manutenção e obras no sistema elétrico em Caratinga. Na sexta-feira(12/05), vai ser realizada substituição de cabos e instalação de equipamento.

Para que estes serviços possam ser executados com segurança, será necessário interromper o fornecimento de energia, das 12h30 às 16h30, nos seguintes locais:

Travessa Eduardo Otavio Boy, número 23, Centro

Avenida Catarina Cimini, entre números 171 e 373, Centro

No mesmo dia, das 13h30 às 17h30, será necessário interromper outro trecho da cidade:

Rua Ilha do Rio Doce, entre números 1 e 701, Ilha do Rio Doce

Rua Recanto dos Pássaros, entre números 14 e 1668, Clube do Cavalo

Rua Ondina, entre números 51 e 335, Residencial Porto Seguro

Rua Nova Almeida, entre números 8 e 7350, Residencial Porto Seguro

Rua Dunas de Itaúnas, entre números 248 e 717, Residencial Porto Seguro

Rua Copacabana, entre números 60 e 725, Residencial Porto Seguro

Rua Manguinhos, entre números 14 e 172, Residencial Porto Seguro

Rua Espelho, entre números 840 e 850, Residencial Porto Seguro

Rua Jacareípe, número 14129, Residencial Porto Seguro

Rua Leblon, entre números 17 e 123, Residencial Porto Seguro

Rua Lagoa do Ágape, número 155, Parques do Vale

Rua Córrego Ilha Rio Doce, entre números 6 e 36, Ilha Do Rio Doce

Avenida Arraial D’ajuda, número 306, Residencial Porto Seguro

Para que os clientes residenciais da Cemig tenham conhecimento sobre as manutenções e para que as empresas que prestam serviços essenciais à população, como abastecimento de água, hospitais, comércios e indústrias possam planejar suas atividades, a companhia envia esse comunicado a todos os clientes cadastrados na região com 15 dias de antecedência do serviço de desligamento programado. Aqueles que não possuem cadastro, podem se inscreverem nos canais de atendimento da empresa.