Sagrra lança single no “Dia Nacional de Combate ao Bullying e à Violência na Escola”

DA REDAÇÃO- O dia 7 de abril é conhecido pelo Dia Nacional de Combate ao Bullying e à Violência na Escola. A data foi instituída pela Lei nº 13.277, de 29 de abril de 2016, cinco anos depois do massacre de Realengo, no Rio de Janeiro, quando 12 crianças foram assassinadas a tiros. Há indicações de que o autor enfrentou na infância situações de bullying.

Em menção à data, a Banda Sagrra lança hoje o single ‘Bullying Beta’. O inhapinhense Lyzandro Cardoso, vocalista e membro fundador da banda, classifica a canção como “uma ferramenta antibullying”, composta por ele em 2017 e que só agora, em 2021, tomou forma para “dar voz àqueles que não tem voz por razões diversas”.

Lyzandro relata que já sofreu bullying. “Por volta e meia sinto os reflexos desta triste brincadeirinha de mau gosto. Canalizei a minha emoção em uma canção simples, mas, acredito que com uma mensagem direta”.

O single será lançado às 19h, em todas as redes sociais oficiais da banda como Facebook, Instagram e youtube. Mas, antes, às 18h, acontecerá uma live pelo https://www.instagram.com/sagrra_rock/, falando sobre o processo de composição e elaboração da canção.

“A importância de se lançar uma música com este teor em tempos onde preconceitos, violência e o próprio Bullying estão cada vez mais em evidência vem especificamente tratar do assunto no âmbito escolar infantil. Muitas destas tal “brincadeirinhas” se dão principalmente na escola e por isto a expressão Betta no nome dá música, como algo que ainda está em protótipo de agressão”, explica o vocalista.

Lyzandro finaliza reafirmando que a Sagrra, mais uma vez, cumpre seu papel abordando temas relevantes para a sociedade. “Se deixarmos isto toma uma proporção monstruosa, pode causar problemas psicológicos severos, podendo levar até mesmo ao suicídio. Por isto e por tantas outras coisas iremos fazer nosso papel de cidadão e de cristão”.