Sagrra lança novo clipe no Dia Internacional do Rock

DA REDAÇÃO- Neste sábado (13), comemorado como o Dia Internacional do Rock, a banda Sagrra lança sua nova música intitulada “Menos é Mais”, que ganha um formato audiovisual com a gravação de um clipe.

O single estará disponível em mais de 20 plataformas digitais de forma gratuita e no canal oficial da Sagrra no YouTube: Sagrra Oficial.

O inhapinhense Lyzandro Cardoso, vocalista e líder da banda, destaca sobre o objetivo da canção. “Com um discurso de subtrair para somar, a banda prega que não é necessário ser o que não se é. Convidamos todos a se desconstruírem, tirando as máscaras e maquiagens que insistimos em usar.”

Magaly Mello Dias, produtora cultural, frisa sua expectativa. “Esperamos que este material audiovisual cumpra seu papel de levar a arte que transforma, trazendo entretenimento e uma mensagem que salva”.

Produção:

Produção Musical: Michel Oliveira

Produção do Vídeo: Felipe Aguiar, Filmaker

Integrantes da Banda:

Lyzandro Cardoso (Voz)

Alex Gonçalves (Baixo)

Dino Sanio (Guitarra)

Helton Leandro (Teclado)

Jeferson Morais (Bateria)