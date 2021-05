Sabrina Knupp, a Miss Real Caratinga

CARATINGA – Miss. No dicionário, a definição é “a primeira colocada num concurso que elege a jovem mais bonita de um lugar ou a que obteve a preferência da maioria dos julgadores, com relação a outras qualidades”. Para Sabrina Rodrigues Knupp, 16 anos, o maior sonho de sua vida.

Sabrina tem 1.75m, pesa 67 quilos, filha única de Janice Rodrigues da Silva Knupp e Joaquim de Souza Knupp, foi entrevistada no programa “Conectados com Marcy Lopes”, essa semana, onde contou peculiaridades de sua vida, e falou da carreira de miss que começou recentemente, e deseja fazer muito sucesso.

Quando soube que queria ser modelo?

Desde pequena que meus pais me acompanham e me apoiam. O pessoal fala que sou muito bonita. Eles sempre me falam: por que você não investe nisso? Sempre tirei fotos, sempre gostei de desfilar, todos os eventos de escola eu estava lá participando.

Quem foi a primeira pessoa a te incentivar?

Meu pai. Meu pai me acompanha em tudo, inclusive veio comigo para essa entrevista, larga tudo que ele está fazendo para me acompanhar.

Com quantos anos começou sua carreira?

Esse foi o primeiro concurso, meu sonho, mas o primeiro de muitos. Meu pai me deu muita força para eu participar. Comecei minha carreira profissionalmente esse ano, inclusive com agência.

Você é muito vaidosa?

Com toda certeza sou sim, você pode chegar a qualquer hora na minha casa que estarei maquiada, pode ser 7h da manhã. Acompanho esse mundo da moda, faço dietas, exercícios físicos, sou bastante vaidosa.

O que você gosta de fazer no seu dia a dia?

Estudo e faço cursos como de miss, também na área de auxiliar administrativo, contabilidade intermediário, marketing e e-commerce.

Você faz parte de alguma agência de moda?

Sim. Faço parte da agência Rosana Gusmão, do Rio de Janeiro.

O que mais te encanta no mundo da moda?

Muitas coisas me encantam, o mundo é muito grande, tem muita diversidade. Mas gosto muito do mundo de miss, de modelo e das passarelas.

Você pensa em fazer uma faculdade?

Sim. Penso estudar Administração e Direito, caso não consiga esses dois, tenho muita vontade de fazer nutrição.

Qual seu maior sonho?

Ganhar o ‘Miss Brasil Real’. Ano que vem vou competir no adulto, quero ganhar pra eu poder ir para a Itália representar o Brasil nos maiores concursos de beleza.

Como você se tornou Miss Real Caratinga?

Através do concurso ‘Miss Brasil Real’. Fiz uma inscrição e fui passando as fases. Eram seis meninas que passaram pela primeira fase, e fui escolhida, e me tornei Miss Real Caratinga. Sinto muito feliz por ter sido escolhida, é uma grande responsabilidade. E agora estou me preparando muito para ser a Miss Real Brasil.

Como acontece esse concurso?

A gente tem reunião todas as terças-feiras, às 20h, pelo google meet, e vai até aproximadamente 22h. Acontece o treinamento das misses que são todo o Brasil, e a gente tem todo apoio como uma consultoria que é feita uma vez por mês com a Rosana da agência.

Qual é a modelo em quem você mais se inspira?

Grazi Massafera, porque ela tem uma história muito linda, e além de ser modelo é atriz.

Além de ser miss, você também está fazendo um trabalho social. Como é a campanha que está organizando?

É da ONG Beleza do Bem. Algumas miss são embaixadores dessa ONG, para olhar as causas sociais da cidade, porque nós miss não temos só um rostinho bonito, a gente tenta fazer diferença. Estou começando agora a campanha do agasalho, pra levar um pouco de conforto para os moradores de rua, pois está muito gelado nesse inverno. É uma campanha que todos podem participar, doando por exemplo, uma roupa que não usa mais, basta entrar em contato comigo pelo meu instragram miss_sabrinaknupp.

Que mensagem deixa para as garotas que têm um sonho como o seu?

Nada cai do céu, tem que correr atrás dos sonhos, independentemente de tudo do que as pessoas vão dizer, do julgamento que farão, é preciso correr atrás.