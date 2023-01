“S.O.S. BR-262”

Manifestantes fazem protesto por causa das condições da rodovia

RIO CASCA – Cansados de esperar, manifestantes se reuniram na manhã desta quarta-feira (11) no km 118 da BR-262, em Rio Casca. O motivo da mobilização é a falta de condições da rodovia.

Segundo os manifestantes, a vergonhosa e precária situação da BR-262 em Abre Campo virou motivo de insatisfação por conta da ineficiência e falta de ação do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte (DNIT), responsável pela rodovia federal.

Dentre os questionamentos dos manifestantes, estão as enormes crateras que tomam conta do pavimento da rodovia entre João Monlevade e a divisa de Minas Gerais com Espírito Santo.

“As cobranças se arrastam há anos sem providências concretas das autoridades. Fizeram tapa-buracos, mas o serviço não dura uma chuva”, disse um dos manifestantes.

Informações: Portal Caparaó