Moradores cobram recomposição de asfalto em trecho da Rua Santo Antônio. Prefeitura afirma que aguarda longo período de estiagem e alega calamidade pública

CARATINGA- Moradores do Bairro Santo Antônio voltaram a reivindicar a recomposição asfáltica na via principal da localidade. Como forma de chamar atenção das autoridades, eles colocaram balões, cartazes e levaram até mesmo um bolo para “comemorar” o aniversário do buraco que deixa o trânsito impedido a há quase três anos.

“Obrigado senhor prefeito por nos proporcionar mais esta data comemorativa rumo ao terceiro ano de buraco na praça. Lembraremos de todos vocês vereadores na próxima eleição”, diz um dos cartazes. Já outro menciona: “Parabéns buraco pelo seu aniversário”.

A reportagem conversou com o morador Adilson José da Silva, que relembra o que provocou o afundamento do asfalto, que acabou ocasionando o buraco. “Foi feito aqui um recapeamento interessante, ficou muito bom, na cidade toda, inclusive nós do bairro fomos contemplados também com esse recapeamento. Mas, por coincidência, veio o transtorno de uma água pluvial que passa aqui, com as manilhas. A Prefeitura veio com seus profissionais e fizeram o serviço. Mas, danificou o asfalto. Veio uma chuva e afundou, deu um problema de cano da Copasa. Resumindo, estabilizou, já foi resolvido o problema, a Copasa veio junto com a Prefeitura e já vamos para o terceiro ano, nada de arrumar o asfalto”.

Adilson acrescenta que a comunidade tem enfrentado dificuldades em solucionar o caso. “Já procurei vereadores aqui do bairro que simplesmente falaram que é um serviço mais complexo. Como mexo nessa área hidráulica, vejo que não tem nada complexo, está faltando uma pessoa competente nesse setor, que não está olhando nosso bairro com carinho. Os vereadores também se uniram em janeiro para aumentar o salário em plena pandemia e estamos com esse buraco aqui. Se for o caso vamos ajudar, a gente faz uma vaquinha aqui e vamos ajudar o prefeito. Queremos ver a cidade sem transtorno”.

Os transtornos são inúmeros, tanto para os motoristas e motociclistas que transitam pelo local, quanto pedestres que não têm uma passagem segura. “Já presenciei três pessoas caindo aqui no ressalto, que dá aqui no desnível de ter afundado. Também tenho uma garagem próxima, tenho que ficar manobrando, já corri risco de ser acidentado. É uma coisa fácil de resolver, estamos levando para a autoridade maior da cidade que é o prefeito, acredito que irá nos atender, porque os vereadores só querem aumento de salário”.

Na manhã desta terça-feira (1), os moradores decidiram utilizar da ironia para chamar a atenção das autoridades. “Tenho certeza que os impostos pagamos todo dia e é para ser retornado em benefício à população, à comunidade dos bairros. Estamos buscando chamar atenção, está no esquecimento, hoje de manhã preparamos uma “festa”. Acredito que três anos já deu tempo, a não ser que teremos uma obra aqui, um metrô, de repente deve ser uma obra dessa e não estamos sabendo”.

PREFEITURA E COPASA

A reportagem entrou em contato com a Prefeitura de Caratinga e a Copasa em busca de informações.

Por meio de nota, a Copasa informou que a recomposição asfáltica na altura da igreja, no bairro Santo Antônio, em Caratinga, “não é de responsabilidade da companhia”.

Já a Prefeitura de Caratinga comunicou que a administração está ciente da situação da referida rua. “Diversos estudos já foram realizados para dar início a um projeto da obra que será feita. No entanto, os trabalhos dependem de um longo período de estiagem, o que não ocorre há um bom tempo. Além disso, o município segue em Estado de Calamidade Pública, uma vez que tanto a sede quanto os distritos foram amplamente atingidos pelas fortes chuvas de janeiro. Algumas equipes estão realizando obras emergenciais, e outras trabalhando na Operação Tapa Buracos que também depende das condições climáticas”, finaliza.