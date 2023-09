Ruas e serras da zona rural de Inhapim recebem calçamento

INHAPIM – Pensando em melhorar a qualidade de vida dos cidadãos inhapinhenses, levando infraestrutura urbana e rural, comodidade e segurança na trafegabilidade em vias públicas, tanto no centro da cidade, quanto nos distritos e serras da zona rural do município, a prefeitura de Inhapim iniciou o calçamento e drenagem pluvial das ruas Topázio e Waldir José Ferreira de Amorim no centro da cidade e das ruas Padre José de Souza Lucas, no distrito do Januário; Alberto Azevedo e Leonel Pereira de Faria, no distrito de São José do Taquaral.

Segundo o prefeito Márcio Elias, o “Marcinho”, tais investimentos são provenientes de emendas parlamentares do deputado estadual Tito Torres, da deputada federal Rosângela Reis, além de recursos próprios do município. “Estamos promovendo, talvez, o maior investimento em calçamento e drenagem pluvial de ruas em décadas em nosso município, tudo isso fruto de um trabalho em equipe sério, transparente e ouvindo nossa população. Cito como exemplo as ruas Topázio e Waldir José Ferreira de Amorim no centro da cidade de Inhapim, demanda essa almejada por anos pelos moradores do local que enfim estão vendo um sonho se tornar realidade graças aos recursos encaminhados através de emenda especial do nosso deputado estadual Tito Torres que possibilitou a realização das obras. Outro exemplo é o calçamento e drenagem pluvial das ruas Alberto Azevedo e Leonel Pereira de Faria, bem como todo entorno da praça Claudionor Martins de Moura no distrito de São José do Taquaral, obras essas advindas de emenda especial da deputada federal Rosângela Reis, atendendo pedido do vereador José Lúcio Ramos”, disse o prefeito.

O vice-prefeito Sandro Adriano, o “Sandro da Saúde”, acompanhou o prefeito Marcinho durante visita às obras e destacou os trabalhos de pavimentação que vêm sendo realizados nos distritos do Januário e em Santo Antônio do Alegre. “Quem não quer uma rua limpa, calçada, com toda rede pluvial funcionando, sem poeira e buracos? Todos nós queremos e desejamos para todos os inhapinhenses. Com trabalho, esforço e dedicação estamos buscando recursos para atender cada cantinho de nosso município que carece deste tipo de investimento, e desta vez a rua Padre José de Souza Lucas e a Serra dos Duarte em nosso distrito do Januário foram contempladas, assim como a rua do Bomfim e a Serra do Cajá em Santo Antônio do Alegre, deixando todos os moradores mais felizes com a realização das obras. Gratidão primeiramente a Deus pela oportunidade de participar de todas essas conquistas para nossa população ao lado do amigo e prefeito Marcinho, bem como, agradeço a confiança daqueles que depositaram seus anseios e sonhos através do voto na dupla Marcinho e Sandro, muito obrigado Inhapim”, disse o vice-prefeito.

Na próxima sexta-feira (22), a prefeitura de Inhapim prepara a inauguração das obras de calçamento da serra do Cajá e da rua do Bomfim em Santo Antônio do Alegre, já no dia 29, será a vez do prefeito Marcinho e do vice-prefeito “Sandro da Saúde” entregarem para a população inhapinhense as obras de calçamento e drenagem pluvial da serra dos Duarte, no Januário de Cima.

Assessoria de Comunicação