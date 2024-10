Ruas amanhecem cobertas por santinhos

CARATINGA- Como de costume, as ruas de Caratinga amanheceram cobertas por santinhos de candidatos. A prática costuma ocorrer durante a madrugada e é utilizada como uma forma de persuadir os eleitores indecisos.

Apesar de comum, trata-se de um crime eleitoral. A lei eleitoral estabelece regras específicas para a divulgação de informações sobre candidatos no dia da eleição. A pena é detenção de seis meses a um ano, com a possibilidade de aplicação de pena alternativa de prestação de serviços à comunidade pelo mesmo período, além de multa. Os candidatos podem ser responsabilizados pela conduta, já que todo o material de propaganda distribuído tem o registro dos dados oficiais da campanha.