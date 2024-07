Alvos foram, respectivamente, posto de combustíveis e um motorista de aplicativo

CARATINGA – Na madrugada desta sexta-feira (5), a Polícia Militar registrou ocorrências de roubo a um posto de combustíveis e sequestro relâmpago de um motorista de aplicativo.

O Centro de Operações da Polícia Militar (COPOM) recebeu um chamado informando sobre um roubo a posto de combustíveis na Avenida Professor Armando Alves da Silva. No local, a vítima, um homem de 41 anos, relatou que três indivíduos, sendo um deles armado com uma faca e outro, possivelmente, portando uma arma de fogo, subtraíram R$ 200 e dois celulares. Logo após pegar dinheiro e os aparelhos, os autores fugiram.

Pouco depois, o COPOM recebeu um novo chamado de um motorista de aplicativo, de 34 anos, informando que havia sido vítima de roubo e sequestro relâmpago. Segundo ele, após deixar três pessoas próximas ao posto, elas entraram novamente em seu veículo, anunciaram o assalto com uma arma de fogo e o obrigaram a seguir até o bairro Santa Cruz. Na rua Aldo Fernandes Júnior, os criminosos desceram levando cerca de R$ 30 em dinheiro.

De acordo com as descrições das vítimas, os autores eram uma mulher e dois homens, sendo um deles usando calça jeans, blusa verde e jaqueta cinza que cobria o rosto; o outro de calça jeans, camisa listrada azul, jaqueta clara e boné verde, e o terceiro de bermuda colorida, boné e blusa de moletom.

Em buscas na região, a policiais encontraram um boné e uma blusa abandonados pelos suspeitos em lotes vagos. Também foram apreendidos uma faca utilizada no roubo ao posto e uma pulseira de prata supostamente da autora.

Foi feito rastreamento, mas os autores não tinham sido detidos até o final desta edição.