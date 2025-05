Rotina interrompida: morte de leiteiro comove comunidade de Ubaporanga

João Silvério Damasceno, de 84 anos, foi atropelado por um Fiat Uno no quilômetro 510 da BR-116

UBAPORANGA — A cidade de Ubaporanga ficou de luto nesta quinta-feira (15) após a morte de João Silvério Damasceno, de 84 anos, atropelado por um Fiat Uno no quilômetro 510 da BR-116. O acidente ocorreu por volta das 10h, horário em que o idoso, conhecido e querido na cidade, realizava sua rotina diária de entrega de leite.

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), João Silvério retornava de sua propriedade rural de bicicleta quando, ao tentar atravessar a rodovia, foi atingido pelo veículo que seguia de Caratinga para Governador Valadares. O motorista, de 54 anos, natural de Governador Valadares, contou aos policiais que o idoso atravessou repentinamente à sua frente e que não conseguiu evitar a colisão.

O policial rodoviário Vander confirmou o registro da ocorrência. “Fomos acionados e, ao chegar ao local, constatamos a colisão entre o veículo e a bicicleta, resultando na morte do condutor da bicicleta no local. Estamos apurando as circunstâncias exatas do acidente, já ouvimos o motorista e seguimos com os levantamentos”, informou.

Amigo próximo da vítima, Marcelo José de Paula, lamentou a perda e destacou a dedicação de João Silvério ao longo de mais de meio século. “O senhor João é uma pessoa muito querida na cidade. Há 55 anos ele fazia esse trajeto, sempre às 5h, 4h30 da manhã, saía para tirar o leite e fazer a entrega em Ubaporanga. Era uma rotina que virou tradição. Hoje, infelizmente, veio essa notícia inesperada, que entristeceu toda a cidade”, relatou, emocionado.

Ainda segundo Marcelo, João sempre percorria o mesmo trajeto, no mesmo trecho da rodovia, todos os dias.

“Era um homem simples, amigo de todos e muito respeitado por aqui. Hoje, pelo destino, ao atravessar a pista, aconteceu essa fatalidade”, completou.

A morte de João Silvério Damasceno abalou a comunidade local. Vizinhos, amigos e comerciantes lamentaram a partida do idoso, símbolo de simplicidade e trabalho na cidade.

O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Caratinga. A PRF informou que o caso será apurado para esclarecer as circunstâncias do atropelamento.