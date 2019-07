O professor Noé Comemorável, da Escola Jairo Grossi e Escola Estadual Princesa Isabel, foi o palestrante de terça-feira, 2 de julho, na reunião semanal de Rotary Club Caratinga. Noé discorreu sobre o “voluntariado”, serviço a que se dedicam pessoas na busca de melhorar as condições de famílias em situação de vulnerabilidade social. Ele é o vice-presidente do Grupo Espírita Dias da Cruz. A reunião contou ainda com a visita da presidente do Lions Club Caratinga Itaúna, Rosângela Santana.