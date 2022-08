Rotary Club e Casa da Amizade promovem evento para ajudar a Asadom

CARATINGA– O Rotary Club Caratinga e a Casa da Amizade se unem novamente para um evento solidário. Desta vez, a instituição beneficiada será a Associação de Amparo aos Doentes Mentais São João Batista (Asadom).

O evento “Comida de Buteco” será realizado nesta sexta-feira (12), a partir das 20h, na Casa da Amizade, situada à Rua Princesa, 421, centro de Caratinga. O cardápio contará com batata calabresa, torresmo, mandioca, linguiça com cebola, feijãozinho e angu à baiana.

Vinícius Ângelo, presidente do Rotary Club Caratinga, destaca a importância do evento. “Toda ação será em prol da Asadom que faz um trabalho excelente a pessoas portadoras de transtornos mentais. Convidamos a sociedade de Caratinga a prestigiar esse evento e fazer parte dessa ação”.

Conforme Vinícius, os interessados ainda podem adquirir os ingressos, contribuindo assim com o relevante trabalho da Associação. “Será um evento presencial, o espaço comporta 250 pessoas, graças a Deus já vendemos bastante ingresso, mas, ainda temos disponíveis. O valor do convite é apenas 30 reais. Será modo self-service, à vontade, pode procurar Asadom ou nosso companheiro Marinho no Centro Automotivo Magalhães, quem queira comprar. A bebida será à parte”.

O Rotary Club Caratinga tem contribuído com a Asadom, que tem enfrentado dificuldades na manutenção da casa. “Devido a pandemia, a Asadom teve alguns problemas financeiros, o presidente nos procurou, o Rotary se sensibilizou pela causa e vai abraçar a instituição, ajudá-la nos seus trabalhos do dia a dia. Faço um apelo à comunidade de Caratinga que nos apoie, a comida de buteco é tradicional no Rotary, um valor simbólico, terá música ao vivo. Mais uma vez agradeço essa população que sempre nos apoiou em todos os eventos”.

Antônio Carlos, o “Toninho”, que é presidente da Asadom, explica que a Associação já tem 39 anos de serviços prestados. “Tratando das pessoas que merecem um carinho e atenção maior, com transtornos mentais. Contamos com 69 assistidos, 24 horas e com todo tratamento médico e dentário que é a necessidade deles. Agradecemos muito o Rotary por ter nos abraçado nesse momento difícil de pandemia, financeiro. Graças a Deus ainda tem pessoas boas que abraçam a nossa causa. Não é a primeira vez que eles nos socorrem e estamos convidando todos os caratinguenses e municípios vizinhos. Conto mais uma vez com o povo caratinguense, venha ajudar a gente”.

Se tratando do custeio, as despesas superam a receita, por isso, a Asadom necessita de doações da sociedade. “A Asadom vive das aposentadorias dos internos e tem alguns convênios com algumas prefeituras. São pequenos, mas, ajuda muito. Mas, hoje o gasto per capta por paciente sai em torno de R$ 1.800 a R$ 1.900. Muitos deles recebem benefício do LOAS (Lei Orgânica da Assistência Social) abaixo do salário-mínimo e outros não recebem 13°. Temos essa falta de pagamentos, então, complementamos com alguns convênios, alguns prefeitos assumem os pacientes deles, mas, outros não”.

Um trabalho voluntário, de muita luta para proporcionar melhor qualidade de vida a esses pacientes. “Toninho” destaca que a população é convidada a conhecer a instituição. “A Asadom está de portas abertas para qualquer um que queira visitá-los. Temos carnês de sócio contribuinte, onde buscamos na casa de cada um que quiser contribuir. Nosso telefone é o 3321-3117”.