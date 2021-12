Rotary Club Caratinga reinaugura projeto de Inclusão Digital

CARATINGA- Na terça-feira (30/11), o Rotary Club Caratinga reinaugurou o projeto Inclusão Digital Luiz Barros Filho.

Há 12 anos, na gestão de Cabral e José Eugênio, nasceu a ideia do projeto com objetivo de construir um sentido para que as pessoas tivessem acesso às tecnologias digitais como autores e produtores de ideias, conhecimentos, proposições e intervenções, que provocassem efetivas transformações em suas vidas.

No dia 16 de agosto de 2011, na gestão de Benedito Porfírio Lima foi inaugurado o Laboratório de Inclusão Digital Luiz Barros Filho, que contou com apoio de empresários e rotarianos. Neste período foram realizadas parcerias com a cessão de professores e internet ao projeto. Durante seis anos, o laboratório formou seis turmas de várias faixas etárias e, em parceria com cooperativas e bancos, os alunos formados nos cursos eram empregados.

Em 20 de julho de 2021, Vinícius Ângelo Fernandes foi empossado presidente do ano rotário 2021-2022. Motivado e com apoio dos demais rotarianos, renasceu a ideia de restaurar e dar continuidade ao projeto, que beneficiou várias pessoas, dando-lhe oportunidades e transformações em seu contexto de vida.

“Agradeço a Deus pelo privilégio de renovar mais um sonho. Tenho certeza que será um sucesso. Hoje, reformado e atualizado, o projeto de Inclusão Digital está sendo entregue aos serviços da comunidade em parceria com o projeto Sonho de Letícia. Graças ao apoio dos companheiros, empresários, de pessoas que doaram seu tempo e mão de obra a todos. Obrigado!”, destaca o presidente Vinícius.