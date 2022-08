Rotary Club Caratinga reelege presidente

CARATINGA – O Rotary Club Caratinga deu posse à nova diretoria para o ano rotário 2022/2023. Vinícius Ângelo foi reeleito presidente.

A diretoria é composta ainda por Igor Costa Josefino (vice-presidente), Rodrigo Batalha Carvalho (1° secretário), Marinho Mendes Magalhães (tesoureiro), André Charles Camargo Neto (2° tesoureiro), Valter Oliveira Costa (1° protocolo) e Carlos Alberto Fontainha (2° protocolo).

Durante seu discurso, Vinícius fez um balanço de sua gestão. Um dos objetivos foi valorizar a imagem institucional do clube. “Assumi a gestão em 2021, com o lema “Servir para transformar vidas”. Tive o prazer na minha gestão de concluir o projeto que surgiu na gestão do companheiro Sérgio, em parceria com a CDL (Câmara de Dirigentes Lojistas), renovamos o relógio da Praça Getúlio Vargas, que não sofre mais danos com o tempo de sol e chuva”.

Vinícius também destacou alguns projetos desenvolvidos, como o de Inclusão Digital. “Quando assumi, devido à pandemia, dois anos parados, se encontrava ainda com computadores antigos. Foi feito um trabalho em que doamos a sucata à coleta seletiva e fizemos venda para o ferro velho. Investimos no próprio projeto. Renovamos toda a parte elétrica, de internet e conseguimos a doação de 15 computadores, onde hoje transformamos a sala numa verdadeira sala para educar. Vamos oferecer cursos gratuitos em parceria com o Sombra e Água Fresca, dando a oportunidade de profissionalização. Onde ficava a sucata fizemos uma limpeza e a segunda sala. É um trabalho com parcerias e companheirismo”.

Também teve resultado destacado a “Feijoada Beneficente”, que contribuiu para a ampliação de itens do banco de cadeiras do Rotary Club Caratinga. “Na época da pandemia não pudemos estar presentes e com a venda dos ingressos conseguimos três cadeiras de banho e de rodas. E, também, junto com o Sicoob Credcooper, conseguimos a doação de mais duas cadeiras de rodas, totalizando sete cadeiras. O Rotary tem um trabalho social com o banco de cadeiras, hoje com 200 itens. São camas hospitalares, cadeiras de rodas e banho, muletas, botas ortopédicas, bengalas, tipoias, dentre outros. Os itens são emprestados, quando elas não precisam demais, devolvemos de novo à sociedade como empréstimo”.

Vinícius cita ainda outros trabalhos desenvolvidos pelo Rotary com foco no social. “Tivemos um projeto com o Caratinga Invisível, que faz um trabalho social muito bacana na nossa região. Fizemos o primeiro Pit Stop, arrecadamos mais de 200 cestas básicas. Foi um trabalho muito bacana com a Casa da Amizade e o Rotary Club Caratinga, que ajudou o Caratinga Invisível em seis meses de trabalho. Ainda a campanha “Faça uma Criança Feliz”, simples, apenas uma doação de uma caixa de bombom e um brinquedo, que proporcionou grandes resultados”.