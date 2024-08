Rotary Club Caratinga recebe visita de governadora distrital

CARATINGA- O Rotary Club Caratinga recebeu a visita da governadora do Distrito 4521 Nivea Regina Aureliano Cordeiro e seu esposo Irineu Cordeiro. Acompanhada do presidente Renato Soares Rodrigues Cupertino, eles conheceram pontos turísticos da cidade e ainda participaram de reunião festiva.

Nívea ainda visitou a redação do DIÁRIO e destacou que estava bastante empolgada com a oportunidade de conhecer Caratinga. “Não conhecia a cidade, depois passando a gente vai ligando que é a cidade das personalidades, como Ziraldo e Agnaldo Timóteo. O objetivo da visita de uma governadora nesse caso é justamente conhecer a cidade onde está estabelecido o clube, conhecer o clube, principalmente, os nossos companheiros, os nossos associados e também conhecer os trabalhos que eles realizam para a comunidade. Então, a gente aproveita, oferece ajuda, troca ideias, leva inspirações também e compartilha tudo isso com os outros clubes da região”.

A governadora enfatiza que estabeleceu 51 metas para que cada clube possa cumprir. “Estamos trabalhando para aumentar o número de associados, porque quanto mais associados, mais pessoas estarão aptas a ajudar a comunidade. E a partir dessas diretrizes, cada governador, fruto dos seminários e discussões, estabelece as suas metas”.

De acordo com Nívea, a maioria das metas trata de capacitação, ou seja, estudar o Rotary. E enfatiza o compromisso do Rotary com projetos humanitários e iniciativas de desenvolvimento comunitário em toda a região. “O Rotary é muito dinâmico. Ele tem 119 anos no mundo. E uma instituição mais que centenária não pode ficar presa àquele passado de quando nasceu. Então, ela vem acompanhando os tempos. Tem uma central de aprendizado, todos os rotarianos têm acesso, aliás, também quem não é rotariano pode também acessar esses materiais, que são formulados de acordo com o progresso, o dinamismo da sociedade em si. Então, o primeiro pilar dessas 51 metas é justamente a gente capacitar, estudar, estar preparado e conhecer as formas que nós temos de identificar as necessidades da comunidade e melhorar a vida da comunidade, melhorar a nossa vida e, consequentemente, do mundo”.

O segundo pilar das metas é a Fundação Rotária, o braço financeiro do Rotary. “Doamos enquanto associados, amigos, empresas parceiras, empresas imbuídas em uma alta vontade de ajudar a comunidade. Então, esses parceiros, eles investem na Fundação Rotária. Por que investir? Porque aquele valor que é doado volta para a comunidade muito maior em termos de potencialidade, ou seja, soma-se a outras contribuições e, com isso, os projetos ganham vida. E parte desse dinheiro também ajuda outras partes do mundo. Embora a gente tenha situações, por exemplo, de pobreza ao nosso redor, tem outros lugares do mundo em uma situação de não ter jeito de sobreviver, que falta água, estrutura, alimento. Lugares que não têm uma água potável para beber. E o Rotary então ajuda, trabalha para melhorar a vida dessas pessoas”.

O desafio então é encontrar mais pessoas motivadas a contribuírem nas causas sociais promovidas pelo Rotary, como enfatiza Nívea. “Caratinga é uma cidade bonita, ampla. Desde a hora em que chegamos pela manhã estamos sendo abastecidos com muita cultura, um amor que se tem pela região. No Rotary, nós somos guiados por dois propósitos, que são os dois lemas principais, “dar de si antes de pensar em si”. E “mais se beneficia, quem melhor serve”. Então, aquelas pessoas que têm vontade de ajudar o outro e muitas vezes não sabem como, procure o Rotary Club de Caratinga. As pessoas que têm tempo, não muito tempo, porque o rotariano é muito ocupado, mas que têm esse desejo, têm uma parcela do seu tempo disponível, podem sim entrar nas fileiras do Rotary. Mas, tem que ser convidado”.

Renato Cupertino, presidente do Rotary Club Caratinga, afirma que o clube tem desenvolvido vários projetos ao longo dos seus 77 anos. “Trabalhamos com ajudas aos necessitados, quando somos procurados. Temos um banco de cadeira de rodas, muletas, cadeiras de banho e fazemos também um trabalho com as associações que dão assistência na cidade ou pessoas carentes, que às vezes nos procuram. Estamos sempre aptos a fazer isso e procuramos fazer dentro da nossa possibilidade. Esse ano nós criamos o fundo social, que vai ser fora do caixa do Rotary, um caixa que nós temos lá e procuramos fazer um trabalho para que se chegar alguém numa necessidade de urgência, não seja preciso mexer no caixa do Rotary e tenha dinheiro disponível para isso. Exemplo, quando algumas pessoas que entram em dificuldade precisam de fralda, doação de alimentos”.

Outra questão apontada por Renato é que o clube faz a doação de um dólar rotário, que é revertido para compra de vacina da pólio. “O Rotary trabalha para erradicar a pólio no mundo inteiro. Embora os governos não falem isso, mas somos nós que contribuímos. Nós pagamos, todo rotariano tem que pagar uma per capita em dólar para cobrir essa vacina”.

Os distritos de Rotary

São regiões geográficas estabelecidas para facilitar a administração e a coordenação das atividades dos Rotary Clubs em diversas áreas. Cada distrito é definido com base na presença e na quantidade de Rotary Clubs, entre outros critérios, e pode abranger desde um grupo de cidades até regiões maiores, como estados ou países inteiros, sem seguir necessariamente os limites políticos.

O Distrito 4521 foi criado em 1º de julho de 2019, pela fusão dos antigos Distritos 4520 e 4580, e abrange 86 clubes em 60 cidades de Minas Gerais, incluindo a sede em Belo Horizonte. Este distrito engloba áreas como o médio-oeste, Zona da Mata e Vale do Jequitinhonha, trabalhando para fortalecer as comunidades locais por meio de projetos humanitários e iniciativas de desenvolvimento.