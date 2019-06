Rotary Club Caratinga recebe palestra sobre Reforma da Previdência

CARATINGA- A reunião da terça-feira (25) do Rotary Club Caratinga contou com palestra sobre os principais pontos da Reforma da Previdência. O contador Alexandre Teixeira Gonçalves abordou a Regra do Regime Geral (INSS), do modo que ocorre hoje e as propostas do Governo para os próximos anos.

Alexandre comentou que atualmente, a modalidade aposentadoria por idade, apresenta 65 anos para homens e 60 anos para mulheres com no mínimo 15 anos de contribuição; já a aposentadoria por tempo de contribuição demanda 35 anos para homens e 30 anos para mulheres. Ele expõe o que mudaria conforme exposto pelo relator da Reforma da Previdência. “Seria a aposentadoria por idade e tempo de contribuição em 65 anos para homens e 62 anos para mulheres, com no mínimo 20 anos de contribuição para eles e 15 para elas”, afirma.

O palestrante ainda abordou as regras para servidores civis da união, professores, setor privado, policiais civis federais e agentes penitenciários e socioeducativos; além de aposentadoria por invalidez, pensão por morte e titulares de mandatos eletivos.