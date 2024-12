Rotary Club Caratinga empossa novos sócios

CARATINGA– Na última reunião do ano de 2024, nesta terça-feira (10/12), o Rotary Club Caratinga recebeu dois novos sócios. Foram empossados Marcio Sales de Miranda e Edson Soares de Oliveira.

O presidente Renato Cupertino destacou os compromissos rotários: “Considerar todos os companheiros dignos de estima e amizade; levar o conceito do ideal de servir como base de todo o empreendimento digno; reconhecer o mérito de toda a ocupação útil, não fazendo distinção entre profissões desde que legalmente reconhecidas; se esforçar por manter, aprimorar e elevar os princípios de ética profissional; se dedicar na medida do possível, no sentido de pesquisar, aconselhar e promover atos ou iniciativas de que resultem melhores padrões de vida, material, moral e espiritual da comunidade em que vive; e acompanhar o esforço comum pela aproximação dos homens de todo o mundo, trabalhando pela compreensão internacional e paz universal”.

Os novos sócios receberam os distintivos do Rotary Club.