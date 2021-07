Rotary Club Caratinga empossa nova diretoria

CARATINGA – O policial militar Vinícius Ângelo Fernandes tomou posse como presidente do Rotary Club Caratinga para o ano rotário 2021\2022, nesta última terça-feira (20).

Vinícius foi precedido na presidência pelo comerciante Sérgio Gomes Rosa, que viveu, entre outras experiências, a de conduzir os trabalhos em meio a uma pandemia. Compõem a mesa diretora, juntamente com Vinicius, o vice-presidente Calebe Dias de Souza; primeiro-secretário Afrânio Vieira Coimbra Neto; segundo-secretário Igor Costa Josefino; primeiro tesoureiro Marinho Mendes Magalhães; segundo-tesoureiro Juarez Gonçalves Silvério; primeiro protocolo Valter Oliveira da Costa e segundo protocolo André Charles Camargo.

Compareceram à reunião de transmissão de posse, além dos associados e familiares, o Governador assistente do Distrito 4521, Marcos Alexandre e a presidente da Casa da Amizade 2021/2022 Andreia Marques de Figueiredo. O presidente Sérgio fez a entrega de certificado companheiro 100% a Irimar Moreira Lima e também recebeu certificado em homenagem por presidir o clube no ano rotário 2020/2021.

O rotariano Sérgio Stevanato lembrou os trabalhos executados pela Casa da Amizade, uma espécie de braço social do Rotary, citando, inclusive o empenho de sua esposa Paulete no último ano rotário. Já Carlos Alberto Fontainha, além de enaltecer o trabalho de todos, fez menção a comitiva de Manhumirim referindo-se a importância de famílias tradicionais daquela região na vivência rotária e religiosa.

O presidente Vinicius, no entanto, além de reforçar o compromisso com as causas do clube, uma delas, o banco de cadeira de rodas, agradeceu a sua família, que marcou presença e a todos os companheiros pela confiança, já que o associado ainda nem completou 2 anos de Rotary e já recebeu esta missão.