Rotary Club Caratinga e Casa da Amizade buscam ampliar banco de cadeiras

Feijoada Beneficente será realizada em formato drive thru. Valor arrecadado será utilizado na aquisição de novos itens

CARATINGA– O Rotary Club Caratinga e a Casa da Amizade organizam a Feijoada Beneficente, que acontecerá no dia 25 de julho, de 12h às 14h, em formato drive thru, nas imediações da Rua Princesa Isabel, 421, centro.

Conforme Sérgio Gomes, presidente do clube, o evento seguirá o mesmo formato de 2020, em virtude da pandemia e tem por objetivo ampliar a oferta de itens do banco de cadeiras. “Será como no ano passado, que deu muito certo. Será em prol do nosso banco de cadeira de rodas, hoje, não só Caratinga, a atendemos também a toda a região com doação no sistema de empréstimo: cadeiras de rodas, banho, cama hospitalar, muletas, andador, bota ortopédica e vários outros itens necessários para uma recuperação imediata ou não das pessoas”.

O banco conta atualmente com aproximadamente 150 itens, que são emprestados para cidadãos de Caratinga e região. “A demanda está muito maior do que já possuímos no banco de cadeiras, então, estamos com esse evento para arrecadar fundos e fazer um investimento maior principalmente em cadeira de rodas e de banho que é a procura maior hoje dentro do Rotary. Temos também o banco de óculos, a pessoa às vezes precisa, mas, não tem condições de arcar com a armação que, normalmente é mais cara que a lente. Possuímos praticamente hoje umas 300 armações, que a pessoa pode escolher o modelo, o formato melhor e fazemos a doação, ela vai adquirir somente a lente”.

Os ingressos estão à vendo pelo valor de R$ 25, o que corresponde a um marmitex de 750 ml de feijoada com os complementos. “Vamos trabalhar com reforço dos companheiros e as pessoas que vão adquirir dando essa força pra gente, além de se deliciar de uma feijoada bacana, vai poder também agraciar uma pessoa lá fora que não tem condição financeira de adquirir uma cadeira de rodas ou de banho”.

Os interessados podem adquirir seus ingressos antecipadamente ou direto na portaria, no dia do evento. “É importante adquirir os ingressos com antecedência, para que possamos nos organizar e trabalhar de forma mais ágil, para não complicar o trânsito. Além de organizar a produção da feijoada. Mas, aquela pessoa que deixar para comprar na hora, com certeza vai conseguir adquirir na portaria também. O valor é bem simbólico, pelo custo hoje que é para fazer uma feijoada desse nível. Os ingressos estão disponíveis através de todos os companheiros do clube, tem no Centro Automotivo Magalhães, Carvalho Imobiliária, Coimbra Motos, Paraíso da Borracha, por exemplo”.

O BANCO

O rotariano Marinho Magalhães enfatiza que o empréstimo de cadeiras e outros itens já era realizado por outros clubes companheiros, que hoje não contam mais com este serviço. “Com isso sentimos a necessidade de desenvolver esse trabalho até substituir o que os outros já faziam muito bem, dando sequência”.

Marinho explica de que forma o cidadão pode ter acesso a estes empréstimos. “São itens todo dia chegando, porém todo dia saindo. Em questão de acessibilidade, fica comigo no Centro Automotivo Magalhães, onde o pessoal já procura e já faz a negociação do empréstimo, recebendo de volta o que foi emprestado ou pegando um novo produto. Já leva, normalmente, revisado. E lembrando que aceitamos doações também de quem tiver peças paradas, recuperamos, pintamos, lubrificamos e sai de lá pronto para uso”.