Rotary Club Caratinga celebra 78 anos de serviço à comunidade

CARATINGA- No próximo dia 23 de fevereiro, o Rotary Club Caratinga celebrará 78 anos de história e dedicação à comunidade local. Com o lema “Dar de si, antes de pensar em si”, a organização segue firme em sua missão de servir ao próximo, difundir a integridade e promover a boa vontade e a paz. Desde sua fundação, o clube tem trabalhado para melhorar a vida de milhares de pessoas, com ações que vão desde campanhas humanitárias até o apoio a projetos sociais.

O presidente do Rotary Club Caratinga, Renato Cupertino, comentou sobre a celebração dos 78 anos. “O nosso clube está fazendo 78 anos no dia 23 de fevereiro e nós, como não poderíamos deixar passar em branco, estamos preparando um jantar festivo com os membros e alguns convidados. Não vamos fazer uma festa muito grande porque nós estamos vindo do período de férias e tem muita gente viajando. Isso nos leva a ser um pouco parcimoniosos na nossa festividade”.

Renato destacou também a importância do lema rotário. “O nosso clube tem sempre um lema, que é ‘dar de si, antes de pensar em si’. Então, temos muitas conquistas, um assento na ONU, que nós temos decisões que o clube toma sobre o bem comum. Temos mais de 1.200.000 amigos, companheiros, a música do Roberto Carlos diz que ele quer ter 1 milhão, nós temos mais de 1 milhão. E nós estamos no mundo todo”.

Além das iniciativas internacionais, o clube realiza diversas campanhas e ações sociais em Caratinga, como a distribuição de donativos em situações de desastre e a arrecadação para a Fundação Rotária, responsável por financiar obras de assistência social. Renato também destacou o apoio ao banco de cadeiras de rodas. “Aqui nesse prédio existia um lactário, lá nos anos 70, 80, que ajudava as criancinhas necessitadas com leite materno. Hoje já não existe mais essa necessidade. Hoje trabalhamos com o banco de cadeiras de rodas, ajudamos algumas entidades da cidade, como ‘Sombra e Água Fresca’ e os asilos”.

A tradicional “Comida de Buteco” também tem se mostrado uma das principais fontes de arrecadação do clube. “Esse ano vamos ampliar a nossa Comida de Buteco e vamos fazer no Esporte Clube Caratinga, que foi nos cedido graciosamente, então nós vamos fazer duas vezes”, anunciou Renato.

O Rotary Club Caratinga é também uma organização com forte apoio da comunidade. Carlos Alberto Fontainha, rotariano e ex-presidente, lembrou da chegada do Rotary à cidade em 1947 e da relevância da participação comunitária. “A organização rotária surgiu nos Estados Unidos e a partir daí se expandiu. Chegou a Caratinga em 1947, quando um grupo de rotarianos de Leopoldina veio a Caratinga, no caso, com a intenção de fundar por aqui uma unidade de Rotary Internacional”.

Carlos Alberto ressaltou o impacto global das ações do Rotary, como a histórica campanha “PólioPlus” que teve origem no Rotary Club Caratinga. “Nos anos 60 e 70 tivemos em nível internacional uma campanha de combate à poliomielite. A iniciativa partiu daqui do Rotary Club Caratinga. O idealizador foi um médico pediatra de Caratinga, que mais tarde chegou a governador, o saudoso médico Archimedes Theodoro”.

Sobre a participação no Rotary, Carlos Alberto destacou que o clube está aberto para todos: “O clube não tem nenhuma exigência especial para que se admita no caso do sócio. Basta que você seja homem ou mulher, jovem ou não, interessado em servir. O princípio maior de Rotary é o servir”.

Fontainha ainda disse que comemorar o aniversário do Rotary, além de ser uma festa íntima de rotarianos, é também uma participação viva de toda a sociedade. “Que Deus permita que o Rotary Club Caratinga tenha anos e anos de bom trabalho, anos e anos de bons serviços, anos e anos de perfeita integração entre o clube e a sociedade”.

A colaboração no Rotary também inclui ações diretas com a população caratinguense. Afrânio Coimbra, rotariano ativo no projeto de assistência social, detalhou o trabalho do banco de cadeiras de rodas. “A gente tem um trabalho muito forte, contínuo com o nosso banco, cuidado com muito carinho pelo companheiro Marinho. Cadeiras de rodas, muletas, botas e vários outros itens que a população precisa totalmente de graça, somente para emprestar”.

A iniciativa tem sido de grande importância para a população local, como explicou Afrânio. “A demanda é muito grande. Hoje nós temos no clube, através da ajuda da população, com essa Comida de Buteco que a gente faz, mais de 400 itens. Só de cama hospitalar nós temos 33 e o restante temos mais quantidades”.

O trabalho voluntário e a gratificação de poder ajudar são sentimentos compartilhados por todos os envolvidos. “É muito gratificante a gente poder ajudar, a gente fica mais satisfeito em poder ajudar do que a própria pessoa que está recebendo ajuda”, disse Afrânio, agradecendo ainda pela oportunidade de contribuir com a comunidade.

O Rotary Club Caratinga, com sua dedicação incansável ao serviço comunitário, segue firme no seu propósito de ajudar e servir, fortalecendo ainda mais os laços de solidariedade na cidade e no mundo. Para saber mais sobre como participar ou apoiar as iniciativas do Rotary Club Caratinga, os interessados podem se dirigir à sede do clube, localizada na Rua Princesa Isabel, 421, Centro, onde também funciona a Casa da Amizade.

