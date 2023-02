Rosas de Saron, um jardim aberto às mulheres

Presidente Helena Rodrigues destaca trabalho social, espiritual e emocional; evento será realizado para contribuir na manutenção da sede

CARATINGA- O Grupo Rosas de Saron, em Caratinga, completa 13 anos no mês de março. Conforme a presidente Helena Rodrigues, o grupo que começou com 17 mulheres em um chá entre amigas, acabou tomando um rumo maior, então, houve necessidade de expansão do projeto. “Cresceu tanto, que já não cabia mais nas casas. Começamos a reunir no terraço dos Cras e depois vimos que precisávamos da nossa casa, decidimos então alugar um espaço para receber com excelência as mulheres que aqui vêm. Nosso trabalho é voltado pra mulheres no sentido social, emocional e espiritual. Abrange essas três áreas da vida da mulher”.

De acordo com Helena, são participantes de várias localidades. “Interessante frisar que não são só mulheres aqui da cidade, temos mulheres de Entre Folhas, Santa Rita, Sacramento, vários lugares, nosso grupo do WhatsApp tem mulheres até de São Paulo. Elas gostam tanto do trabalho que fazem parte mesmo à distância, as que estão mais próximas participam ou vamos até a cidade também. Fazemos eventos para mulheres, sempre brincamos que a caravana do grupo vai até elas”.

A presidente enfatiza que tratar a mulher significa tratar a sociedade e a família. “A família é a base da sociedade, mas, a mulher é a base da família. Se numa família existe uma mulher saudável, de emoções saudáveis, certamente vai contribuir para uma família saudável, que vai contribuir para uma sociedade saudável”.

A missão do Grupo Rosas de Saron é cuidar da mulher, em seus diversos aspectos. “Se tem mulher, por exemplo, necessitando de um enxoval de bebê, o grupo se une, consegue e envia. Cesta básica também arrecadamos, quando chega uma mulher até nós não tratamos só do espiritual, precisamos ver também as necessidades. Temos um bazar que também ajuda na manutenção do nosso projeto, mas, quando vemos mulheres que percebemos a necessidade de roupas, calçados, tanto para elas, quanto para seus filhos, tiramos do bazar e abençoamos a vida da mulher”,

Vários projetos são desenvolvidos. O ‘Voe Mulher’ é um convite a dar um mergulho dentro de si, conhecer a sua própria história, organizar o que está “bagunçado” dentro da sua alma. O ‘Voe Mães’, ajuda na superação de traumas do passado para aprender a lidar com os filhos hoje. “Para que não seja uma repetição familiar, coisas ruins que aconteceram. Mostramos que o passado a gente não apaga, mas, podemos ressignificá-lo e fazer um belo futuro”, explica Helena.

Além disso, todos os anos, no Dia Internacional da Mulher, o grupo promove um trabalho intitulado ‘Com que bolsa eu vou?’, “As mulheres doam bolsas em estado de uso ainda, que não querem mais, colocamos coisas de higiene pessoal uma bíblia ou um devocional e vamos no prostíbulo, bares na rua e saímos dando um abraço, dizendo para a mulher o quanto importante ela é”.

O crescimento do Rosas de Saron é uma realidade. A média é de 70 mulheres que frequentam os encontros. “Deus tem alargado as nossas fronteiras, temos anunciado um evangelho que não é intitulado por placa denominacional, cada mulher tem a sua igreja, algumas nem frequentam igreja nenhuma, mas, vêm aqui para receber algo da parte de Deus”.

A sede do grupo fica situada à Rua Raul Soares, 370, apartamento 10, centro. Todas são convidadas a conhecer. “Nosso grupo é um jardim aberto, para que todas as mulheres que queiram ser regadas pelo Criador possam entrar e participar. Temos um espaço bem agradável para receber todas as mulheres. Meninas de 12 a 18 anos, temos um projeto muito bacana também. Inclusive já deixo o convite para o dia 8 de março, teremos aqui um grande culto em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, todas de Caratinga e região são convidadas”.

FESTIVAL DE TORTAS

O grupo realizará no dia 17 de março, o Festival de Tortas. O evento acontecerá às 19h30, no América Futebol Clube. Estarão disponíveis tortas doces e salgadas.

Os ingressos já estão à venda, sendo R$ 45 para adultos. Crianças até 5 anos não pagam, já com a faixa etária de seis a 10 anos, os ingressos têm o custo de R$ 25.

Dentre as atrações, desfile de moda e cantinho das crianças, além de música ao vivo com Joelma Amaral.

Helena Rodrigues destaca que se trata de um evento para toda a família. “Está chegando nosso quarto festival. Teremos um cantinho para as crianças com monitoras para cuidar dos filhos, desfile de modas adulto e infantil, música. É um partilhar juntos de um evento que tem se destacado, paramos durante a pandemia estamos retomando”.

O ingresso contempla as mais variadas tortas, além do refrigerante. Os interessados já podem procurar os pontos de venda para adquirir. “Tortas à vontade incluindo refrigerante, então, esse valor você não vai precisar gastar mais nada lá dentro, contempla comer e beber. Os convites já estão a venda. Nas nossas redes sociais tem o meu telefone de contato, pode entrar em contato; a loja Pablo Modas também está com convites à disposição e várias mulheres do nosso grupo”.

Conforme Helena, o valor arrecadado com o evento será revertido na manutenção da sede do Grupo Rosas de Saron. “Nosso grupo não é uma igreja e por isso não tem dizimista. Mantemos nossa obra missionária através de recursos que mulheres doam, mas, como hoje temos uma sede própria, precisamos pagar aluguel, precisamos de pagar água, luz, manter o local. Esse evento específico é para manutenção do nosso grupo ao longo do ano”.