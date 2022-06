ROQUEIROS TAMBÉM AMAM Sagrra lança novo single no Dia dos Namorados

DA REDAÇÃO– No próximo domingo (12), “Dia dos Namorados”, a Sagrra lança o seu mais novo single chamado “Rockmântica Metade”.

“Esta música estava guardada há mais de dois anos e a ideia era lançá-la junto com o nosso novo álbum chamado Outrora, que será lançado no fim do ano. Pensamos que seria uma forma de celebrar está data tão icônica”, afirma o inhapinhense Lyzandro Cardoso, vocalista e líder da banda.

Lyzandro ainda acrescenta que, a “letra da canção conta uma história muito comum, daquele cara roqueiro que está atrás de sua amada e busca em Deus encontra a sua metade”.

Já o guitarrista Carlos Marthe fala do conceito musical escolhido para esta canção. “Rockmântica Metade é uma música muito simples e direta na pegada do post grunge, um pop rock pesado mesmo. Mas a ideia sempre foi esta, não perder a energia sagrrariana das canções, mas que ela soasse radiofônica”.

A produção mais uma vez foi assinada por Michel Oliveira do Sputnik Home Studio de São Paulo. “Está sendo um presente participar da banda. Tenho certeza que este som impactará as pessoas que não curtem rock também, pois ela tem esta pegada comercial justamente pra poder passar a mensagem a todo mundo”, afirma o baterista Carlos Eduardo, mais novo integrante da Sagrra.

O guitarrista Welbert Silva comenta que bandas autorais como a Sagrra precisam se reinventar sempre. “Não possuímos patrocinadores e tudo é feito com recurso próprio. A maneira de todos ajudarem é curtindo, compartilhando e apoiando as bandas locais, pra que eventos e parcerias aconteçam e o fomento da cena cresça”.

Rockmântica Metade estará nas principais plataformas digitais e no canal oficial do YouTube Sagrra Oficial no dia 12 de junho, às 15h.

Para a realização deste projeto a banda contou com vários parceiros como destaca a produtora executiva Magaly MelloDias. “Queria aqui agradecer desde já ao Jornal Diário de Caratinga que sempre está de porta abertas pra gente. A jornalista e amiga Nohemy Peixoto e ao Adriano (Studio da Vila Ipatinga). Quem quiser convidar a Sagrra para eventos é só entrar em contato nos telefones (31)985381031 e (31) 988972256 falar, com Magaly”, finaliza.