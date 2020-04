Rompimento de adutora provoca interrupção emergencial no abastecimento

Falta d’água ocorreu outras duas vezes essa semana para alguns bairros de Caratinga e o distrito de Santa Luzia

CARATINGA- Devido ao rompimento de uma adutora de água bruta situada à BR-474, o abastecimento da cidade de Caratinga foi interrompido na tarde de ontem.

A Copasa informou que, para realizar a manutenção foi necessária a interrupção emergencial do abastecimento de água em toda a cidade. Técnicos da Companhia trabalhavam no local e a previsão de que a normalização do fornecimento de água está prevista para ocorrer, de forma gradativa, até o início da tarde de sexta-feira (17).

OUTRAS INTERRUPÇÕES

Durante esta semana, alguns bairros de Caratinga e um distrito já haviam sido afetados com a falta d’água. Na quarta-feira (15), a Copasa informou que, devido à manutenção na rede de água, o abastecimento seria interrompido emergencialmente para a parte alta do Bairro Santa Zita e parte do Bairro Esplanada (ruas Itaúna, Maria Gabriela de Jesus, Sebastião Cirilo Veloso, Flávio Elias, Raimundo de Souza Cruz e Cesalpino).

Também informando manutenção em rede de água, o abastecimento no distrito de Santa Luzia foi interrompido, emergencialmente na terça-feira (14).