Romeu Zema e governadores do Sudeste e Sul debatem reformas estruturais

Em reunião do Cosud, chefes de Estado defenderam disponibilização de recursos federais para enfrentamento do coronavírus

O governador Romeu Zema participou neste sábado (29/2) da sexta reunião do Consórcio de Integração Sul e Sudeste (Cosud), em Foz do Iguaçu. O evento, que tem como objetivo pensar em alternativas para uma gestão pública integrada e de qualidade, reúne governadores dos sete estados – Minas Gerais, São Paulo, Espírito Santo, Rio de Janeiro, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Sustentabilidade e economia criativa e recursos federais para enfrentar o coronavírus (Covid-19) foram alguns dos temas discutidos nesta edição.

Durante o evento, Romeu Zema lembrou que a última década foi de pouco crescimento para o Brasil e ressaltou a importância de reformas estruturais para mudar essa situação. “Quais reformas fizemos nos últimos 30 anos no país? Tirando as recentes reformas Previdenciária, no ano passado, e Trabalhista, três anos atrás, fora isso, não se fez nada de substancial, e nós sabemos que o mundo mudou muito. Sem reformas nós não vamos nos tornar novamente um país de destaque”, frisou.

Zema afirmou que, como na iniciativa privada, o país deveria ter passado por profundas reestruturações nas últimas décadas. “Infelizmente, nós não passamos. Precisamos apoiar as grandes reformas e precisamos, ainda, de reformas Tributária, Administrativa, e Política. Caso contrário, o Brasil sempre vai ficar para trás no trem da história”, disse.

Carta de Foz do Iguaçu

Como parte das decisões do Cosud, os governadores lançaram uma força tarefa para realizar compras compartilhadas regionais. Os sete estados também irão adotar uma ação integrada para atrair investimentos internacionais projetos de concessões e desestatização, além de realizar esforço coordenado de segurança e combate ao contrabando nas fronteiras.

Os chefes de Estado assinaram ainda a Carta de Foz do Iguaçu, com as principais deliberações e discussões que ocorreram durante o evento. Eles irão encaminhar carta ao governo federal pedindo novos recursos da Saúde para tratar de questões relacionadas ao coronavírus (Covid-19).

Na carta, governadores, secretários e equipes técnicas dos Estados declaram apoiar ampliação do Fundeb, a aprovação da Reforma Administrativa, além de uma mobilização nacional para Reforma da Previdência nos estados. O documento pede a revisão dos prazos para quitação de precatórios, Reforma Tributária, reformulação do Regime de Recuperação Fiscal e deliberação do projeto de securitização da dívida ativa da União, dos Estados e dos municípios.

Cosud

Este é o primeiro encontro do Cosud em 2020. Juntos, os sete estados que integram o grupo representam cerca de 72% do Produto Interno Bruto (PIB) do país.

Na sexta-feira (28/2), 15 grupos de trabalho formados por secretários e equipes técnicas de cada governo participante se reuniram para debater estratégias integradas. Foram discutidos temas de Fazenda e Planejamento; Desenvolvimento Econômico; Agricultura; Turismo; Inovação, Ciência e Tecnologia; Educação, Meio Ambiente e Infraestrutura; Logística e Transporte; Saúde Pública; Segurança Pública, Administração Penitenciária; Gestão e Planejamento; Controle e Transparência e Reforma da Previdência.

Participaram do encontro os governadores Romeu Zema (MG), João Doria (SP), Renato Casagrande (ES), Wilson Witzel (RJ), Ratinho Junior (PR), Carlos Moisés (SC) e Eduardo Leite (RS).

Fonte: Agência Minas