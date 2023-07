Romário é internado às pressas no Rio para tratar infecção

Quadro de saúde do senador é estável e equipe aguarda divulgação de novo boletim médico ainda na manhã desta sexta-feira.

O senador Romário (PL-RJ) foi internado às pressas para tratar uma infecção. O político de 57 anos se sentiu mal na noite de quinta-feira, quando foi levado para o Hospital Barra d’Or, no Rio de Janeiro. Seu quadro de saúde é estável, mas ainda sem previsão de alta.

De acordo com a assessoria de imprensa do parlamentar, um novo boletim médico será divulgando ainda na manhã desta sexta-feira.

Em 2021, o senador precisou passar por uma cirurgia de emergência para retirar a vesícula. Em 2016, o ex-jogador também passou por outra operação, desta vez uma redução do estômago para controlar a diabetes. À época, ele chegou a perder 15 quilos em um mês.