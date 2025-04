Romário confirmado em Manhuaçu para partida de futebol no domingo (6)

MANHUAÇU– O tão aguardado grande dia finalmente chegou! Romário, o icônico “Baixinho”, estará em Manhuaçu no próximo domingo, 6 de abril, para relembrar os grandes momentos de sua carreira. O tetracampeão mundial jogará no Estádio JK, com a partida marcada para começar às 16h. A expectativa entre os torcedores da cidade e região é altíssima para ver o “Baixinho” em ação novamente.

A Prime Card Proteção Veicular, patrocinadora oficial do evento, preparou uma série de ações promocionais para o sábado, 5 de abril, véspera do jogo. Durante o dia, os associados terão a chance de participar de um sorteio exclusivo e também poderá ser realizada uma venda de ingressos no centro da cidade, facilitando o acesso ao aguardado evento.

Em mensagem direta aos fãs, Romário não deixou dúvidas sobre sua disposição: “Vem pra jogar e fazer gols, e não aceito aliviar!” O ex-jogador, que brilhou em clubes como Barcelona, Flamengo, Fluminense, Vasco da Gama e, claro, na Seleção Brasileira, convocou todos os brasileiros para reviver os momentos inesquecíveis de sua carreira.

Para facilitar a participação dos torcedores, a Prime Card estruturou um ponto de venda de ingressos para garantir que o Estádio JK esteja lotado de fãs prontos para celebrar o futebol.

Romário viajará para Manhuaçu em um voo fretado, partindo do Rio de Janeiro, e desembarcará no aeroporto de Santo Amaro, acompanhado de seu amigo e ex-jogador Fábio Braz.

“Prepare-se para uma grande festa! Manhuaçu vai viver momentos de emoção e alegria no domingo, 6 de abril, com a presença de um dos maiores ícones do futebol mundial. Não perca a chance de ver Romário em campo, ao vivo, neste evento imperdível!”, convida a organização.