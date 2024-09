Rogério Soares tem 42,4% e Dr. Giovanni 31,4%, aponta nova pesquisa

CARATINGA- O DIÁRIO publica na edição desta quinta-feira (19), pesquisa eleitoral para avaliação dos candidatos à Prefeitura de Caratinga.

A coleta de dados aconteceu entre os dias 14 e 19 de setembro de 2024. A pesquisa está registrada junto à justiça eleitoral com o número MG-03912/2024. Os resultados encontrados demonstram a tendência atual nas comunidades urbanas e comunidades rurais.

Rogério Soares (REPUBLICANOS) é o mais citado com o total de 31,9% das intenções de votos, que em votos nominais atinge 42,4%. Dr. Giovanni foi o segundo mais mencionado e atingiu 23,6 das intenções de votos, que transformados em votos nominas chegam a 31,4%.

Já Pedro Leitão (PDT) ficou em terceiro lugar nas intenções de votos com 11,7%, indo para 15,6% em votos nominais de acordo com a pesquisa eleitoral do DIÁRIO. Johny Claudy (PSDB) aparece em quarto com 4,6% dos votos, sendo 6,1% transformados em nominais. Em seguida, Júlio Ribeiro (PRD) com 3,4% nas intenções de voto, transformados em 4,5% em votos nominais.

A PESQUISA

Pesquisa quantitativa que consiste na realização de entrevistas pessoais, domiciliares e presenciais, conduzidas por profissionais treinados, com a aplicação de questionários estruturados a uma amostra representativa da população votante de 16 anos ou mais no município de Caratinga. Total de eleitores do município: 61.103. Fonte: TSE-Tribunal Superior Eleitoral – setembro/2024.

Margem de Erro: A margem de erro máxima prevista é de 3,44 pontos percentuais para mais ou para menos, considerando um nível de confiança de 95% e baseada em uma amostra aleatória simples. Os intervalos de confiança são calculados considerando os resultados obtidos para um nível de confiança de 95%. Fontes: Censo IBGE 2022; IBGE-PNADc 2023; IBGE Cidades; TSE.

Coleta realizada nos seguintes bairros e distritos do município de Caratinga: Anápolis, Centro, Cordeiro de Minas, Córrego Boa Vista, Dário Grossi, Dom Lara, Dom Modesto, Doutor Eduardo, Esperança, Esplanada, Industrial, Limoeiro, Manoel Ribeiro Sobrinho, Maria da Gloria, Monte Verde, Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora das Gracas, Patrocínio, Rafael José de Lima, Rio Claro, Rodoviários, Salatiel, Santa Cruz, Santa Efigênia de Caratinga, Santa Luzia de Caratinga, Santa Zita, Santo Antônio, Santo Antônio do Manhuacu, São Cândido, São João do Jacutinga, Sapucaia, Suíço, Vale do Sol, Zacarias.

*Pesquisa geral considerando entrevistados que declararam votos brancos ou indecisos

*Seguindo a mesma forma de totalização dos resultados das Eleições (TSE). São considerados votos válidos somente os votos nominais (aqueles dados aos candidatos), descartados os brancos e nulos

*Em votos nominais, na área urbana, Rogério Soares (REPUBLICANOS) apresenta-se como primeiro colocado nas intenções de votos (41,6%)

*Na área rural, em votos nominais, Rogério Soares (REPUBLICANOS) foi o mais votado (47%)

*Confira como evoluíram as intenções de votos dos candidatos, nas quatro pesquisas divulgadas pelo DIÁRIO