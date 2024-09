Rogério Soares tem 37,3% e Dr. Giovanni 34,9%, aponta pesquisa

CARATINGA- O DIÁRIO publica na edição desta sexta-feira (13), pesquisa eleitoral para avaliação dos candidatos à prefeito de Caratinga. Se comparado à pesquisa divulgada na última semana, os números ainda demonstram uma disputa apertada entre os dois primeiros colocados na intenção de votos.

A coleta de dados aconteceu entre os dias 7 e 10 setembro de 2024. A pesquisa está registrada junto à justiça eleitoral com o número MG-06210/2024. Os resultados encontrados demonstram a tendência atual nas comunidades urbanas e comunidades rurais.

Rogério Soares (REPUBLICANOS) é o mais citado com o total de 29,9% das intenções de voto, que em votos nominais atinge 37,3%. Dr. Giovanni foi o segundo mais mencionado e atingiu 28% das intenções de votos, que transformados em votos nominas chegam a 34,9%.

Já Pedro Leitão (PDT) ficou em terceiro lugar nas intenções de votos com 15,8%, indo para 19,7% em votos nominais de acordo com a pesquisa eleitoral do DIÁRIO. Johny Claudy (PSDB) aparece em quarto com 3,5% dos votos, sendo 4,4% transformados em nominais. Em seguida, Júlio Ribeiro (PRD) com 3% nas intenções de voto, transformados em 3,7% em votos nominais.

A PESQUISA

Metodologia de pesquisa

Pesquisa quantitativa com aplicação de questionário estruturado seguindo uma amostragem aleatória estratificada representativa da população residente no município de Caratinga-MG, com 16 anos ou mais de idade. A amostragem é realizada em dois estágios, sendo que o primeiro consiste na estratificação da amostra proporcionalmente ao número de habitantes com 16 anos ou mais de idade dentro de cada área geográfica intramunicipal. No segundo estágio, para cada área geográfica, os entrevistados são selecionados respeitando-se quotas proporcionais controladas por sexo e faixa etária.

Plano amostral e ponderação quanto a sexo, idade, grau de instrução e nível econômico do entrevistado; intervalo de confiança e margem de erro:

De acordo com o número de entrevistados (800), a margem de erro é de 3,44% e o nível de confiança da pesquisa de 95%. O plano amostral consiste de quotas proporcionais as existentes no universo de acordo com as variáveis Área Geográfica, Sexo e Faixa Etária. Para essa pesquisa Escolaridade e Renda Familiar não são controladas nas quotas.

Área Geográfica: distribuição proporcional aos setores censitários do IBGE. Faixa Etária: 16 a 24 anos 12,40%; 25 a 34 anos 18,9%; 35 a 44 anos 19,80%; 45 a 59 anos 26,30%; 60 anos ou mais 22,60%. Sexo: masculino 47,1% e feminino 52,9%. Fontes: Censo IBGE 2022; TSE.

Sistema interno de controle e verificação, conferência e fiscalização da coleta de dados e do trabalho de campo: A coleta de dados é realizada por equipe de entrevistadores devidamente treinados e é acompanhado por supervisores de campo. Finalizando a coleta os questionários são digitados e é realizada a avaliação da consistência dos dados coletados, sendo que 10% dos questionários são aleatoriamente submetidos à conferência através de novos contatos com os entrevistados utilizando os dados (telefone ou e-mail) opcionalmente informados no questionário.

Dados relativos aos municípios e bairros abrangidos pela pesquisa. Na ausência de delimitação do bairro, será identificada a área em que foi realizada a pesquisa (conforme §7º. do art. 2º. da Resolução-TSE nº. 23.600/2019.

Coleta realizada nos seguintes bairros e distritos do município de Caratinga: Anápolis, Centro, Cordeiro de Minas, Córrego Boa Vista, Dário Grossi, Dom Lara, Dom Modesto, Doutor Eduardo, Esperança, Esplanada, Industrial, Limoeiro, Manoel Ribeiro Sobrinho, Maria da Gloria, Monte Verde, Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora das Gracas, Patrocínio, Rafael José de Lima, Rio Claro, Rodoviários, Salatiel, Santa Cruz, Santa Efigênia de Caratinga, Santa Luzia de Caratinga, Santa Zita, Santo Antônio, Santo Antônio do Manhuacu, São Cândido, São João do Jacutinga, Sapucaia, Suíço, Vale do Sol, Zacarias.