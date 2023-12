Rodrigo Pacheco garante R$ 15 milhões na compra de armamento não letal para todos os policiais militares de Minas

BRASÍLIA/DF – O presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), assegurou R$ 15 milhões, por meio de emenda, à Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), que serão usados na aquisição de armamento não letal para todos os policias da ativa no estado. O convênio foi assinado pela corporação mineira e o Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP).

Segundo Rodrigo Pacheco, a iniciativa histórica vai fortalecer o policiamento ostensivo, garantindo que cada um dos militares da ativa tenha acesso a armas de choque. “Significa dizer que, para fazer segurança pública, é preciso inteligência, é preciso planejamento, mas é preciso também ter equipamentos. Sejam as armas letais que, obviamente, têm que estar nas mãos dos policiais para uso em determinadas situações, mas muitas outras situações podem ser resolvidas com essas armas, com essas pistolas elétricas, capazes, então, de manter a ordem e de conter eventuais agressões”, afirmou.

O senador ressaltou que a medida moderniza a polícia mineira, permitindo um desempenho ainda maior em prol da população. Rodrigo Pacheco ressaltou ainda que a PMMG é motivo de orgulho para os mineiros e reafirmou seu compromisso com as forças de segurança do estado. “Quanto mais possível nós pudermos fazer, aqui em Brasília, para poder continuar a Policia Militar sendo a polícia que é, de referência nacional, nós assim o faremos. E o mesmo em relação à Polícia Civil e ao Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, que são duas instituições que também nos orgulham e é motivo de toda a nossa atenção e empenho”, reforçou.

Investimentos

Rodrigo Pacheco repassou um total de R$ 70 milhões para investimentos nas forças de segurança de Minas Gerais neste ano. Do montante, R$ 35 milhões foram para a Polícia Militar, R$ 23 milhões para a Polícia Civil e outros R$ 12 milhões destinados ao Corpo de Bombeiros. Os recursos foram empenhados na compra de equipamentos e na modernização da estrutura das forças de segurança. Os valores viabilizaram, por exemplo, a aquisição de mais de uma centena de viaturas para a Polícia Civil de Minas Gerais. Enquanto a Polícia Militar adquiriu 53 viaturas semiblindadas.