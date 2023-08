Rodrigo Pacheco destina R$ 51 milhões para 11 universidades federais de Minas Gerais

BRASÍLIA – As 11 universidades federais localizadas em Minas Gerais passaram a receber, nesta quarta-feira (23), recursos da ordem de R$ 51 milhões, fruto de emenda parlamentar do presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco (PSD-MG). O montante repassado às instituições será utilizado na recomposição do caixa, além de obras de reestruturação e modernização das unidades.

Rodrigo Pacheco destacou o trabalho realizado pelos reitores, e pela comunidade acadêmica de todo o estado, e reafirmou que a educação pública deve ser encarada como pauta prioritária. “Nós temos uma obrigação de defender a educação pública de qualidade, e o meu papel como senador de Minas Gerais é nesse sentido. As universidades federais de Minas Gerais são prioridade do nosso mandato”, enfatizou.

Entre as instituições contempladas estão a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), que receberá R$ 11,3 milhões; a Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), com R$ 10,4 milhões; a Universidade Federal de Uberlândia (UFU), com repasse de R$ 6,6 milhões; a Universidade Federal de Viçosa (UFV), destinatária de R$ 5 milhões; além da Universidade Federal de Lavras (UFLA), que vai receber R$ 3,2 milhões.

Rodrigo Pacheco também viabilizou R$ 3,1 milhões para a Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP); R$ 2,8 milhões à Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ); R$ 2,4 milhões serão repassados para a Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM); e R$ 2,2 milhões para a Universidade Federal do Triângulo Mineiro (UFTM). O senador assegurou R$ 2,1 milhões para a Universidade Federal de Alfenas (UNIFAL-MG), e R$ 1,9 milhão para a Universidade Federal de Itajubá (UNIFEI).

Universidades contempladas

-Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) – R$ 11,3 milhões

-Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) – R$ 10,4 milhões

-Universidade Federal de Uberlândia (UFU) – R$ 6,6 milhões

-Universidade Federal de Viçosa (UFV) – R$ 5 milhões

-Universidade Federal de Lavras (UFLA) – R$ 3,2 milhões

-Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP) – R$ 3,1 milhões

-Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ) – R$ 2,8 milhões

-Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM) – R$ 2,4 milhões

-Universidade Federal do Triângulo Mineiro (UFTM) – R$ 2,2 milhões

-Universidade Federal de Alfenas (UNIFAL-MG) – R$ 2,1 milhões

-Universidade Federal de Itajubá (UNIFEI) – R$ 1,9 milhão