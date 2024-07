Rodrigo Pacheco destina R$ 1 milhão para o Hospital Irmã Denise

BRASÍLIA – O presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), assegurou R$ 1 milhão, junto ao governo federal, para o Hospital Irmã Denise, em Caratinga. O recurso, já depositado na conta da entidade, deverá ser utilizado nos atendimentos de média e alta complexidade, cirurgias e exames especializados, entre outros procedimentos nesse segmento na instituição de saúde.

Rodrigo Pacheco ressaltou que uma de suas prioridades é fortalecer os serviços públicos nos municípios. “O apoio aos hospitais e entidades é fundamental nesse momento no qual as pessoas necessitam ainda mais dos serviços públicos. Por isso, devemos fortalecer a prestação dos serviços de saúde com qualidade e celeridade”, afirma Pacheco.

R$ 150 milhões

Ao todo, Rodrigo Pacheco destinou R$ 150 milhões para a saúde pública de diversas cidades mineiras somente na última liberação feita pelo governo federal. Representando um dos maiores valores já repassados por um parlamentar para a saúde na história de Minas Gerais.