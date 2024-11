Rodrigo Pacheco anuncia reforço na segurança do Congresso após explosões na Praça dos Três Poderes

BRASÍLIA – O presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), informou, na noite desta quarta-feira (13), que a segurança do Congresso Nacional será reforçada após explosões e uma morte terem sido registradas na Praça dos Três Poderes.

“É natural que diante de um acontecimento desse que foi noticiado, uma pessoa morreu, o carro teve fogos também, então, óbvio que agora toda a força de segurança tem que estar alerta nesse instante e, por isso, o reforço dessa segurança em todos os prédios, do Palácio do Planalto ao Supremo Tribunal Federal, passando, evidentemente, pelo Congresso Nacional”, declarou.

Após encerrar a sessão deliberativa no Plenário da Casa, Rodrigo Pacheco afirmou que ainda não havia sido informado oficialmente sobre as circunstâncias do incidente. “Há apenas a recomendação do fechamento dos arredores da praça dos Três Poderes e, obviamente, o estado nesse momento de investigação sobre o que aconteceu e de precaução. Então, a Polícia Legislativa do Senado está cuidando, a Polícia Legislativa da Câmara também está cuidando”, disse.

O senador relatou ainda que foi contatado pelo governo do Distrito Federal. “Eu recebi um telefonema agora há pouco da governadora em exercício do Distrito Federal, Celina Leão, informando justamente isso, que eles estão investigando os arredores porque, obviamente, o risco não está totalmente dissipado”, disse.