Rodrigo Pacheco afirma que concessão da BR-381 é mais uma demonstração do respeito de Lula pela “grandeza de MG”

BRASÍLIA – O presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), afirmou, nesta quarta-feira (22), que a assinatura da concessão da BR-381, conhecida pelos mineiros como ‘Rodovia da Morte’, é uma nova demonstração do reconhecimento do presidente Lula à relevância de Minas Gerais para o Brasil.

“Meu reconhecimento e meus cumprimentos ao presidente Lula em razão da assinatura da concessão da BR-381, conhecida pelos mineiros como ‘Rodovia da Morte’. Em mais uma iniciativa que destaca seu respeito pela grandeza do nosso estado, enalteço a atenção que o presidente Lula tem dispensado a Minas Gerais”, afirmou.

Pacheco listou outros assuntos de “altíssima relevância” que tiveram o respaldo do governo federal para sua resolução. “Em razão também de sua sanção ao Programa de Pleno Pagamento de Dívidas dos Estados (Propag), de minha autoria, para solucionar os débitos bilionários e históricos de Minas e outros estados com a União. E também pela pactuação do acordo de Mariana”, ressaltou.

O senador disse ainda que a concessão do trecho da BR-381 se torna uma imprescindível iniciativa quem trafega na rodovia e para a população dos municípios atendidos por ela. “Em relação à BR-381, após décadas de inação, o trecho concedido vai receber investimentos para se tornar seguro aos usuários e evitar mortes”.

Pacheco também enalteceu o trabalho do ministro dos Transportes, Renan Filho, e da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT).