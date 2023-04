Rodrigo Pacheco adia sessão do Congresso para garantir apreciação de projeto que viabiliza piso da enfermagem

BRASÍLIA – Após reunião com os líderes do Senado e da Câmara, o presidente do Congresso Nacional, senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG), remarcou a sessão conjunta das Casas legislativas para o dia 26 de abril, adiando a sessão prevista para esta terça-feira (18). O objetivo é assegurar quórum para apreciação de projeto de lei que deverá viabilizar o pagamento do piso salarial da enfermagem no país.

Rodrigo Pacheco disse ter sido necessária a iniciativa com o intuito de se estabelecer um consenso entre os parlamentares. “Nós teremos a oportunidade de apreciarmos os vetos, apreciarmos todos os PLNs, inclusive o da enfermagem, que é um desejo muito antigo do Senado e da Câmara dos Deputados, e a leitura do requerimento da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPMI), que é também uma reivindicação da oposição. A minha busca foi de busca de fazer a conciliação de oposição com situação, minoria com maioria”, ressaltou.

Ainda de acordo com Pacheco, a decisão não significa prevalência ou benefício direcionados a uma parcela do parlamento, em detrimento do grupo antagônico. “Não há nada atípico nisso, tampouco alguma coisa relacionada à oposição ou à situação, para beneficiar ou para prejudicar alguém. É o exercício democrático de se buscar fazer uma sessão do Congresso que seja efetivamente produtiva”, afirmou.