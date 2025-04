Rodrigo Batalha vence primeira etapa do Campeonato Mineiro de Kart

CARATINGA – O piloto caratinguense Rodrigo Batalha Carvalho Filho, de apenas 12 anos, conquistou o primeiro lugar na primeira etapa do Campeonato Mineiro de Kart, realizada no último dia 29 de março, em Belo Horizonte. A vitória foi um reflexo da dedicação, esforço e apoio de uma equipe comprometida e das empresas que patrocinam o jovem talento.

Em entrevista, Rodrigo expressou sua satisfação com o resultado. “Fiquei muito feliz, a gente foi muito bem nessa etapa, conseguimos o que a gente esperava. Demos nosso máximo com a equipe, todo mundo, foi muito bom. Conseguimos o primeiro lugar, era o que a gente queria”, disse o piloto, que venceu as duas baterias da competição e ainda conquistou a pole position. “Tem mais três etapas pela frente, a segunda, a terceira e a final do Mineiro”, completou com entusiasmo.

Rodrigo compete na categoria F4 Júnior em Belo Horizonte, mas em Ipatinga, onde também costuma competir, a categoria não existe devido à falta de crianças na modalidade. “Em Ipatinga corro na categoria graduados ou novatos, competindo com gente grande. Mas isso ajuda, porque traz mais experiência e me prepara melhor para as competições”, afirmou o piloto.

Ele ainda ressaltou a importância da preparação e da adaptação às condições da pista: “A gente corre do jeito que tiver. Se tiver chuva, arruma um pneu de chuva e corre do mesmo jeito”.

O jovem piloto tem grandes expectativas para as próximas etapas do Campeonato Mineiro e espera trazer o título para Caratinga. “Estamos confiantes. A nossa meta é ser campeão mineiro e trazer a taça para Caratinga”.

APOIO

Rodrigo Batalha, pai e grande incentivador do piloto, fez questão de agradecer o apoio essencial das empresas de Caratinga, sem as quais a continuidade do esporte seria inviável. “Infelizmente, o kart é um esporte caro e sem o apoio das empresas de nossa cidade seria impossível para o Rodrigo seguir competindo. Contamos com a ajuda de nossos patrocinadores e também da escola, devido à necessidade de faltar algumas aulas, já que o esporte exige viagens frequentes para a capital”, destacou.

A Pães Milani, que é a patrocinadora master do piloto, e o apoio de outras empresas locais têm sido fundamentais para o sucesso de Rodrigo nas pistas. As empresas que patrocinam o piloto incluem Top Granitos, Fervel Auto Socorro, Supermercado Soares, Golden Care Distribuidora, São Vicente Produtos de Limpeza, Brasil Centro Automotivo, Centro Automotivo Tobogã e Paraíso da Borracha. “Essas empresas nos ajudam de forma incondicional e é graças a elas que conseguimos continuar nesse esporte”, disse Rodrigo Batalha.

Além das vitórias em etapas de campeonatos estaduais, Rodrigo também já conquistou títulos na Copa Vale do Aço e participou de corridas no Espírito Santo, somando um histórico de resultados expressivos.

O apoio do poder público também é um ponto crucial para a continuidade do projeto esportivo de Rodrigo. “Estamos aguardando o lançamento do edital do Bolsa Atleta 2025, pois a verba destinada ao esporte faz muita falta para que possamos continuar e expandir o trabalho do Rodrigo”, afirmou o pai, reforçando a importância dessa ajuda para o desenvolvimento do piloto.