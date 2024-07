Rodada emocionante no Regional

CARATINGA – A 46ª edição do Campeonato Regional da Liga Caratinguense de Desportos, teve sua segunda rodada neste final de semana. O domingo (28) foi marcado pelas estreias de dois clubes tradicionais de Caratinga. O 1°de Maio que tem dois títulos em sua história (1965 e 1968), foi a Pingo-d’Água, enfrentar o bom time do Córrego Novo, clube da cidade vizinha. Tentando se recuperar da derrota na rodada passada de goleada para o Santa Bárbara, o time Rubro Negro esperava vencer. Porém, o alvinegro do Bairro Aparecida jogou bem e arrancou um empate fora de casa em 1 a 1.

Esplanada 2×1 APEC

O estádio do Carmo recebeu ótimo público para acompanhar a estreia do Esplanada. Campeão em 1982 e 2002, o Verdão da Grota montou um elenco recheado de ótimos jogadores, e trouxe o técnico campeão do ano passado Beto Corrêa para buscar o tricampeonato.

Empurrado pela torcida apaixonada, os donos da casa tentaram pressionar o ótimo time de Piedade de Caratinga. O jogo foi equilibrado, com chances para os dois lados. Duas equipes ofensivas e com muita qualidade técnica. O Esplanada abriu o placar, a APEC empatou logo no começo do segundo tempo. Mas, o Verdão chegou ao gol da vitória logo em seguida. Ao final, do jogo, a alegria tomou conta da Grota.

Esplanada: Jadson, Janderson, Jean, João Pedro, João Pedro Sobrinho, Lucas Sérgio, Luiz Felipe, Luiz Fernando, Maciel, Márcio Gabriel, Mateus, Victor Hugo, Edson, Gil, Guilherme, Rael. Técnico: Beto Corrêa

APEC: Juliano, Leonardo, Lucas Lopes, Lucão, Marlon, Sidney, Wiliam, Alberto, Daniel, Fred, Heryck, Iago, João Lucas. Tec. Cristiano

Rogério Silva – Fotos: Samuel fotógrafo