ROCK, FÉ E SOLIDARIEDADE

Inhapinhense e banda se apresentam em evento que arrecadará alimentos perecíveis para vítimas das chuvas na região do Vale do Aço

DA REDAÇÃO- No próximo dia 01/02, o Galpão do Parque Ipanema, em Ipatinga, será o cenário de um evento que promete unir a paixão pela música com um forte espírito de solidariedade, o “Deus nos acuda Rock Fest”. A partir das 14h, o público poderá desfrutar de uma tarde repleta de boa música e mensagens inspiradoras.

Um Line-up imperdível

O festival contará com cinco shows emocionantes, apresentando bandas de renome na cena do rock cristão e hip hop. As atrações incluem 2 ao Quadrado, ALPS, Frequência 7.0, Hebron e Sagrra.

Lyzandro Cardoso, vocalista e líder da banda Sagrra, enfatiza a importância de o evento ser aberto a todos, sem restrições de idade, promovendo um ambiente acolhedor e inclusivo. “Um dos cuidados que tivemos foi escolher realizar o evento no período vespertino, permitindo que toda a família possa apreciar e participar”, afirma Lyzandro.

Música e Solidariedade

Além de proporcionar um espetáculo musical, o “Deus nos acuda Rock Fest” também tem um propósito solidário. Em um gesto de empatia e apoio, os organizadores pedem que cada espectador traga 1 kg de alimento não perecível. Esses donativos serão destinados às vítimas das recentes e devastadoras chuvas que afetaram a região do Vale do Aço. Magaly MelloDias, Produtora Cultural, destaca: “Estamos criando um espaço democrático no Parque Ipanema, mas contamos com a generosidade de todos para fazer a diferença na vida de quem mais precisa”.

O evento não é apenas uma celebração da música, mas também uma oportunidade de fortalecer laços comunitários e espalhar mensagens de esperança e fé. “Contamos com as orações de todos para que consigamos alcançar nosso objetivo: proporcionar arte, lazer, entretenimento, fé e muita solidariedade”, complementa Magaly MelloDias.

Informações Adicionais

Para mais informações sobre o evento, você pode entrar em contato com:

Lyzandro Cardoso: (31) 98897-2256

Magaly MelloDias: (31) 98538-1031

Venha fazer parte dessa festa, onde o rock se encontra com a solidariedade e a fé, e ajude-nos a transformar a dor em esperança!