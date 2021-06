Robson Santana é o novo diretor-geral do DER-MG

Engenheiro civil se destacou como supervisor da Unidade Local do Dnit em Caratinga

DA REDAÇÃO- O governador Romeu Zema e o secretário de Estado de Infraestrutura e Mobilidade, Fernando Marcato, apresentaram na segunda-feira (28/6), o novo diretor-geral do Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem de Minas Gerais (DER-MG), Robson Carlindo Santana Paes Loures.

Engenheiro Civil formado pela Universidade do Estado de Minas Gerais (Uemg), Loures tem 42 anos e é natural de Ponte Nova. Possui pós-graduação em Gestão Pública e especialização em Avaliações, Perícias e Auditoria.

Atuou como superintendente regional do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) em várias regiões do país e possui vasta experiência na área de infraestrutura e rodovias.

Robson se destacou durante o período em que atuou como supervisor da Unidade Local do Dnit em Caratinga, de maio de 2017 a abril de 2020. Ele foi o responsável pelas intervenções realizadas no perímetro urbano da BR-116, reduzindo drasticamente a ocorrência de acidentes que eram frequentes. Um dos principais pontos é o cruzamento do Bairro Esplanada.