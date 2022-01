Rio Doce transborda e famílias ficam desabrigadas

CARATINGA – Em função da cheia do rio Doce, dezenas de famílias estão desabrigadas em dois bairros que pertencem a Caratinga, a Ilha do Rio Doce, nas proximidades da Ponte Metálica, e a parte baixa do Residencial Porto Seguro, bairro localizado à margem da BR-458. Inclusive, nesta segunda-feira (10), algumas pessoas foram resgatadas pelos bombeiros militares e Polícia Militar de Meio Ambiente.

O número oficial de famílias atingidas com a inundação ainda não foi divulgado, mas desde domingo (9) alertas foram emitidos e famílias foram removidas preventivamente de suas residências. Chácaras inteiras ficaram debaixo d’água.

Em função da chuva intensa na cabeceira dos seus dois principais afluentes, o rio Piracicaba e o Rio Santo Antônio, há previsão de mais cheia no rio Doce.

Informações: Diário do Aço