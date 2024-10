Ricardo Nunes reeleito prefeito de São Paulo

O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), venceu o deputado federal Guilherme Boulos (PSOL) e foi reeleito, neste domingo, para mais quatro anos de mandato à frente da maior cidade do país.

O resultado saiu às 18h43 com 89,78% das urnas apuradas. Boulos teve 40,43% dos votos válidos. Os adversários tiveram cerca de 1 milhão de votos de diferença.

Ele toma posse para o novo mandato em 1º de janeiro de 2025, e terá como vice o Coronel Mello Araújo (PL), indicado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

A vitória do emedebista ocorreu em meio a maior abstenção da história da cidade de São Paulo: mais de 31% dos eleitores não compareceram às urnas neste domingo (27).

Os dois candidatos chegaram ao segundo turno após a disputa mais concorrida da história da prefeitura paulistana no primeiro turno. Nunes terminou a primeira etapa com 29,48% dos votos, enquanto Boulos obteve 29,07% e Pablo Marçal (PRTB) ficou em terceiro com 28,14% dos votos.

Na eleição de 2020, Nunes foi eleito vice-prefeito de São Paulo e no ano seguinte assumiu a administração da cidade quando o então prefeito Bruno Covas morreu. Anteriormente, foi vereador da capital por dois mandatos.