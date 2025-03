Revólver e munições apreendidos em Simonésia

SIMONÉSIA – Na noite da última quarta-feira (5), a Polícia Militar apreendeu revólver e munições na rua José de Andrade, em Simonésia. Esta se ação se deu em virtude de sequência de eventos ocorridos durante as festividades de Carnaval na cidade.

No domingo (2), informações da comunidade indicaram que suspeitos estavam armados no evento. Durante a intervenção da PM, um dos suspeitos, foi abordado e um revólver foi encontrado com ele. Entretanto, um segundo elemento, também potencialmente armado e vinculado ao primeiro, fugiu do local e não foi identificado na ocasião.

No desenvolvimento das ações da PM, a equipe descobriu que o fugitivo havia se abrigado em uma casa abandonada no rua José Andrade. Na tarde desta quarta-feira durante novas buscas, a PM encontrou um revólver Taurus calibre .32, carregado com seis cartuchos intactos.

“Informações adicionais podem ser feitas pela comunidade no 190, telefone de emergência, ou 181, disque denúncia unificado”, informa a PM.