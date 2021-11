Sicoob Credcooper apresenta projeto que propõe ações de recuperação no Ribeirão do Lage

CARATINGA- O Sicoob Credcooper, em parceria com o Sebrae Minas e a Região das Matas de Minas, apresentou na tarde desta quinta-feira (18), o Programa Revitalizar, que teve início a partir de um estudo aprofundado da bacia hidrográfica do Lage.

Conforme o diretor financeiro Hugo Leonardo Mendes Graciano, o projeto foi baseado na metodologia Zoneamento Ambiental e Produtivo (ZAP), o estudo levantou as fragilidades do principal manancial da região, para propor ações de recuperação. “Estamos apresentando esse programa com a realização de um estudo no Ribeirão do Lage que é tão importante para nossa região, para atuarmos junto com as demais entidades para essa recuperação. Sabemos da escassez de água que temos vivido, então, o ZAP fez um diagnóstico de toda essa região, as ações que devem ser implementadas para que possamos recuperar essas bacias hidrográficas. Temos muitos projetos sociais, é uma preocupação constante nossa, além do financeiro, atuar nas comunidades para desenvolvimento”.

Produção de água, abastecimento e desenvolvimento coletivo alinhado à cultura cafeeira local. Vagner Ribeiro, diretor administrativo da cooperativa enfatiza a importância do trabalho. “O Nascente Viva faz parte dos programas que executamos através do Sicoob Credcooper, em parceria com as entidades. Estamos inseridos em 10 comunidades, levamos esse trabalho de recuperação das nascentes dentro da forma sustentável, que é necessário ser feito; dentro da legalidade que precisa ser cumprida de acordo com as regras ambientais, prezamos muito por esse lado também. E o objetivo principal é aumentar a quantidade de água pelos agricultores. Com relação à revitalização do Córrego do Lage, é um trabalho que está ganhando vulto, em fase de diagnóstico, envolvendo vários municípios e parcerias”.

Vagner acrescenta que o zoneamento ambiental vai trazer alguns caminhos que podem ser realizados pelos produtores. “Com o que já foi constatado e o que precisa fazer, seja barraginha, recuperação das nascentes, das matas ciliares, tratar o esgoto rural, do distrito de Santa Luzia… São várias situações que estão sendo levantadas e, neste momento, é muito importante a participação principalmente do produtor. O Sicoob Credcooper sozinho pode fazer pouco, mas, quando unimos forças, isso ganha proporção, os resultados são maiores, daí a importância das parcerias visando o bem coletivo”.

O ESTUDO

Fabiana Vilela, analista técnica do Sebrae, explica que a partir do mapeamento da sub-bacia do Ribeirão do Lage, foi apurado o que está sendo realizado do uso do solo, as culturas que estão sendo cultivadas, atividades e como elas estão impactando o meio ambiente. “Seja de um lado positivo, até as atividades que trazem benefício, por exemplo, a conservação do solo; mas, também avaliamos as atividades do ponto de vista de impacto negativo no meio ambiente”.

Foi possível observar áreas onde o produtor tem feito o cultivo baseado em critério de sustentabilidade, respeitando o meio ambiente, porém, algumas localidades necessitam de “mais atenção” por parte dos produtores, como cita Fabiana. “Como, por exemplo, a necessidade de recuperação das áreas de preservação permanente, que são aquelas áreas que estão vizinhas a córregos d’água. Percebemos que muitas vezes não tem essa mata, que é necessária ao longo das margens dos córregos e, por isso, achamos congruência com esse projeto que o Sicoob vai apresentar aqui pra gente para revitalizar, que pretende justamente recuperar essas áreas e as nascentes que são tão importantes para a função de nos dar água durante todo o ano”.

Fabiana afirma que é fundamental a ajuda e conscientização dos produtores para recuperação dessas áreas, de forma a garantir água para toda a sociedade. “O produtor precisa de água para produzir, mas, a cidade também precisa de água para viver. E essa água nasce lá na propriedade rural e é lá que toda a sociedade tem que se voltar para essa conservação”.

