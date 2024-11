Revista Jararaca Alegre inicia comemorações do seu Jubileu de Ouro

Evento terá início com a entrega de troféu

CARATINGA – A revista de cultura e humor “Jararaca Alegre” está para completar 50 anos de uma história muito rica, que serão comemorados ao longo de todo o ano de 2025. A abertura destas comemorações se dará com a festa do “Troféu Jararaca Alegre”, dia 12 de dezembro, às 20h, no E. C. Caratinga (Palácio de Cristal).

O troféu será entregue pela segunda vez – a primeira, foi em 2015, quando se comemoraram os 40 anos da revista. Ele se destina a pessoas e empresas que participaram e participam da história da Jararaca Alegre. Após a entrega dos troféus, vai acontecer um “bailinho” relembrando aqueles dos anos 70 e 80 que aconteciam no Clube Caratinga, que era uma “segunda casa” da turma da revista.

Não haverá bilheteria para a festa, mas ela não será restrita somente aos homenageados, sendo que “os amigos caratinguenses serão bem vindos, bastando mandar um alô no WhatsApp (33) 99191-0021”, diz Camilinho.

Publicada em Caratinga pelo cartunista Camilo Lucas, a Jararaca foi criada em 1975 como jornalzinho estudantil e, de lá pra cá, passou por várias etapas, até se tornar uma usina de produção cultural. Foi também ali, aos 12 anos, na 7ª série do Colégio Estadual, que Camilinho iniciou uma carreira que continua até hoje. “Sem querer, defini minha vida quando publicamos a primeira edição da J. A.”, afirmou.

Para celebrar este cinquentenário, está prevista uma série de eventos culturais, segundo Camilo: “Vamos resgatar as festas que foram sucesso na nossa geração, como o “Anos Dourados” e outras, além de uma noite de carnaval no E. C. Caratinga, que já está marcada para 28 de fevereiro de 2025; realizar exposição retrospectiva do acervo da revista, realizar mais uma edição do festival cultural “Arteiros de Caratinga”, publicar livro, desenho animado, novas edições da revista…” e completa: “estou preparando este projeto desde o mês de maio deste ano, para tudo começar agora, dia 12”.

Para a festa do Troféu Jararaca Alegre e as subsequentes, foi criada uma banda “da casa”: Jararaca Band, com alguns dos melhores músicos de Caratinga, comandados por Nathan Vieira, que vai executar um repertório preparado especialmente para cada uma destas festas. Jararaca Alegre sempre foi sinônimo de alegria, confraternização, diversão e cultura, e é isto que este projeto promete, com base no histórico de realizações de Camilinho e sua turma.

O andamento destes eventos poderá ser acompanhado pelo instagram @jararacaalegre. Camilinho pede pra lembrar, também, que, quem quiser acessar qualquer uma das edições da revista que tem em arquivo desde 1975, basta entrar no site www.jararacaalegre.com.br e clicar no link “Coleção 0-800” para ler ou baixar gratuitamente.