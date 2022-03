Revelando jovens talentos em busca de profissionalização

Escola de Goleiros Pegando Firme fecha parceria com equipes de Goiás: atleta de Caratinga já vai para o Araguaia

CARATINGA- O Centro de Desenvolvimento e Captação de Atletas- Escola de Goleiros Pegando Firme está expandindo a revelação de jovens talentos em busca de profissionalização. Um importante passo foi dado através de uma parceria com duas equipes de Goiás: Araguaia e Anhanguera.

A oportunidade foi possível após a apresentação de um projeto do professor Norivan Paiva Moreira. A metodologia empregada segue um plano de trabalho individual, podendo também ser de trabalho coletivo com grupo de máximo quatro participantes, sendo goleiros ou jogadores de linha, com foco no desenvolvimento/aprimoramento psicomotor, cognitivo e técnico dos alunos/atletas. “Após ter construído meu espaço, estava pensando numa forma de expandir, captar mais alunos, desenvolver um trabalho para prepará-los e eles também terem oportunidade real de ingressar na vida profissional. A maioria que treina, desde crianças a adolescentes e jovens, tem o sonho. Então, desenvolvi um projeto expondo meu currículo e a estrutura física que temos”.

O material foi encaminhado a Carlos Alberto, coordenador geral de futebol do Anhanguera e coordenador e treinador do Araguaia. “Carlos Mineiro, além de um grande amigo, é também um mentor, que tiro muitas dúvidas pela história que tem no futebol. Ele de cara gostou muito e já falou para colocar o Araguaia, um time voltado para as categorias de base, clube formador, fazendo parte desse projeto”.

Norivan explica que o objetivo é captar mais alunos e, em contrapartida, à medida que em que eles se desenvolverem, encaminhá-los para o Araguaia, que tem selo de clube formador. “Vamos captar na região de Caratinga, talentos, tanto masculino e feminino, para que tenham uma oportunidade. O professor também trabalha no Anhanguera, que é um time profissional masculino e feminino, então, faz a ponte do Araguaia para o Anhanguera. O atleta tem as etapas de desenvolvimento e chegando lá em cima a buscar a oportunidade no profissional”.

Norivan também pretende ampliar os seus conhecimentos no final de 2022, com uma oportunidade de estágio no local. “Fazer parte do grupo que vai disputar o campeonato goiano profissional da terceira divisão. Vai ser muito gratificante, uma experiência que vou trazer mais bagagem para introduzir no trabalho”.

ATLETA DE CARATINGA VAI PARA O ARAGUAIA

Como parte do trabalho realizado, a parceria já rende frutos e a Escola de Goleiros Pegando Firme já vai encaminhar seu primeiro atleta para o Araguaia. Ryan Carlos Santana de Brito, 18 anos, morador de Caratinga.

Norivan destaca o trabalho realizado com o jovem. “Foi diferenciado, focado na parte técnica e física. Começou sem fundamento nenhum, com a capacidade física bem debilitada, ainda mais para a idade dele. Trabalhamos muito, mas, o que pesou mesmo foi a questão psicológica. Sempre falei sobre a postura dentro e fora de campo que influencia muito, sobre a vida na categoria de base que é de privações, sobre a importância de alimentar bem, não perder noites de sono. Graças a Deus ele teve uma evolução muito grande de um ano para cá, graças ao esforço”.

Ryan Carlos é grato pelos ensinamentos do professor e a oportunidade de treinar no Araguaia. “Treino com o Norivan há um ano e quatro meses, onde aprendi muitos fundamentos e técnicos. Também agradeço minha avó Maria Lino Santana Ribeiro, que é a minha maior incentivadora. Minha expectativa para essa oportunidade é ganhar mais experiência e desfrutar o máximo possível, para chegar no meu principal objetivo que é ser jogador profissional”.

Ryan deve viajar para Goiás na próxima semana, para iniciar os treinamentos.

O TRABALHO EM GOIÁS

Carlos Alberto é conhecido como “Carlinhos Careca” em Caratinga e em Goiás, notabilizou-se como “Carlos Mineiro”.

Ele faz questão de relembrar suas raízes e demonstra gratidão a pessoas que foram importantes no início de sua carreira. “Caratinga é minha terra de coração, onde tudo começou na minha carreira. Meu clube de coração é o Esporte Clube Caratinga, o Dragão das Colinas, onde tive o prazer e a honra de comandar sua última participação no Campeonato Mineiro do Módulo II, 1996. Nossa origem é Caratinga, Santa Rita, onde tudo começou, tivemos o incentivo da imprensa, o apoio de Jorge Luís Mendes Magalhães, o Jorginho Mexidinho; grande diretor de futebol e vice-presidente do Caratinga na época, Renato Soares Rodrigues; Esporte Clube Santa Rita que esteve comigo muitos e muitos anos. Não poderia deixar de lembrar do meu eterno professor José Pereira Dutra, Zezito, de Santa Rita de Minas, que me deu a primeira oportunidade como jogador e depois me levando para ser seu auxiliar técnico em Santa Rita. Devo muito à nossa região”.

Carlos destaca o trabalho realizado no Anhanguera, equipe tradicional do futebol anapolino, que retornou em 2018 no futebol feminino estadual. “Devido à pandemia esteve dois anos fora, está voltando esse ano na categoria sub-20”.

No Araguaia, o trabalho é realizado com as categorias de base e o foco agora é realizar um laboratório com os atletas, para formar um elenco profissional, visando a disputa do “goianão” da terceira divisão, a partir de final de setembro. “O ano passado ficamos em terceiro lugar no sub-15. Esse ano estou fazendo um trabalho, remanejando os garotos do 15 para o 17. Estou também como coordenador juntamente com meu auxiliar e preparador físico Juarez Antônio”

Carlos Mineiro ainda acrescenta a estrutura ofertada aos atletas. “Na nossa estrutura temos CT, campo com treinamento, um campo Society, uma quadra de areia, vestiários confortáveis, comissão técnica, material de primeira para treinamento. Alojamento é 50 metros do CT, só atravessar a rua, com toda a estrutura, alimentação, quatro refeições ao dia, beliches novos, cada quarto com quatro atletas. Todo conforto, internet, televisão, uma área muito boa onde os atletas ficam muito à vontade”.

Antes da parceria ser oficializada, Norivan já havia encaminhado dois atletas para Goiás. Um deles, Guilherme Luiz Trindade Silva, atacante, de Santa Rita de Minas, se destacou pelo Anápolis em 2021. A expressiva participação acabou se tornando um espelho do trabalho realizado em Caratinga. “Já acompanhávamos os trabalhos do Norivan. O Guilherme foi revelação dos artilheiros do campeonato goiano sub-17 e esse ano estamos trazendo o Ryan, o qual tem um ano que está sendo preparado para a categoria sub-20. E, novamente, retornou o Guilherme, desta vez, pelo Anhanguera. Norivan é referência aí, conhecemos o trabalho dele. É credenciado pela CBF, formado na área de Educação Física, tive a honra e o prazer de acompanhar o trabalho dele em Santa Rita por 60 dias, está pronto para colocar jogadores no mercado”.