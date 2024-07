REVELAÇÃO DA MÚSICA GOSPEL

Almandas Moreira quer levar mensagens de amor, esperança e fé

DA REDAÇÃO – Analisando o mercado musical brasileiro, nos últimos anos o gênero gospel é um dos que mais cresceram. Este estilo, historicamente associado à expressão cristã, passou por adaptações que o tornaram mais acessível a diferentes públicos, mantendo sua essência espiritual. Para se ter uma ideia, no Brasil, o setor gospel continuou a ganhar destaque, com um aumento de 46% no número de ouvintes ao longo deste ano, de acordo com dados do Spotify. Esse crescimento coloca o gênero em evidência, superando barreiras e se consolidando como uma vertente recorrente entre os grandes artistas. E esse estilo ganha agora um novo nome: Almandas Moreira. Ela é de Imbé de Minas e quer levar mensagens de amor, esperança e fé.

No momento, Almandas Moreira está iniciando gravação com o produtor musical Sandro Santos, que é do Rio de Janeiro e tecladista do renomado cantor gospel Waldecy Aguiar.

Ela concedeu uma entrevista onde falou como a música se tornou parte importante de sua vida.

Como a música entrou na sua vida?

A música começou a fazer parte da minha vida por volta do ano de 2014, quando eu tive o meu primeiro encontro com Jesus, a qual eu passei a me aproximar e envolver com as canções gospel entoada na congregação, a qual eu frequentava. Em 2015 comecei a me aprofundar mais neste ministério.

Fale um pouco sobre sua infância e a trajetória dentro da religião.

Perdi meu pai quando tinha 10 anos de idade. Passei por um processo de depressão que foi um período muito difícil na minha vida. Fui para a presença do Senhor aos meus 15 anos, a partir do momento que tomei essa decisão tudo mudou, Jesus entrou na minha vida mudando tudo.

Como está sua expectativa para essa gravação?

Bastante ansiosa, convicta na fé, que através desse louvor almas serão ganhas para o reino de Jesus.

Você também é compositora?

Não, mas pretendo me aprofundar para poder compor.

Quais cuidados você tem com a voz?

Evito tomar água gelada porque vejo que é prejudicial para minha voz.

Qual mensagem procura passar em suas canções?

A mensagem a qual tenho zelo em passar é de amor, esperança e fé, a qual Jesus Cristo deixou em 1 Coríntios, capítulo 13, 13, pela exortação de Paulo.

Quem quiser conhecer o seu trabalho, quais os contatos?

Tem meu Instagram que é almandasmoreira, tem também meu WhatsApp, que é (33) 998598554.