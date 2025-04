Reunião visa fortalecer ações no campo em Caratinga e região

CARATINGA– Na noite de terça-feira (29/4), uma reunião promovida pelo Sindicato dos Produtores Rurais de Caratinga, com apoio do Sistema Faemg Senar, reuniu técnicos, supervisores, Agentes de Desenvolvimento Rural (ADRs) e representantes da entidade cooperada para fortalecer o alinhamento das ações no campo. O evento contou com a participação ativa de profissionais ligados aos grupos de Assistência Técnica e Gerencial (ATeG) da região.

O objetivo da reunião foi aprimorar a comunicação entre as equipes, estreitar laços com o sindicato e alinhar estratégias para potencializar a divulgação dos trabalhos desenvolvidos em prol do produtor rural. Entre os pontos abordados, destacaram-se a importância da união entre técnicos e supervisores, a valorização do papel da entidade cooperada e o fortalecimento do relacionamento institucional.

“A aproximação entre os técnicos e o sindicato é essencial para que possamos desenvolver ações mais efetivas e integradas. A reunião foi muito proveitosa e reforça nosso compromisso com o desenvolvimento da agropecuária regional”, avaliou o presidente Roberto Aquino que destacou também a relevância de encontros como esse para a construção de um trabalho coletivo mais forte e estratégico em benefício dos produtores rurais.