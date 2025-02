Reunião técnica aborda estratégias de combate à dengue com uso de drones em municípios da macrorregião do Vale do Aço

Clima com alto volume de chuvas e altas temperaturas ajudam na proliferação do mosquito, o que exige estratégias mais eficientes

CORONEL FABRICIANO – Na última segunda-feira (10), uma reunião técnica com os secretários de saúde dos municípios da área de atuação da Superintendência Regional de Saúde (SRS) de Coronel Fabriciano – além de coordenadores municipais de vigilância em saúde e vigilância epidemiológica – foi realizada para abordar os principais pontos sobre o primeiro sobrevoo dos drones para o monitoramento das áreas que estão sujeitas à proliferação do Aedes Aegypti. A reunião foi realizada no auditório do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Vale do Aço (CONSAÚDE), no bairro Santa Terezinha II, em Coronel Fabriciano.

A reunião abordou as melhores estratégias para utilizar a ferramenta da maneira mais eficiente possível. Renato Mafra, diretor operacional da área de engenharia do programa TechDengue, que atende 32 municípios da SRS Coronel Fabriciano, disse que no início é realizado o sobrevoo nas áreas prioritárias que cada município define. “O que são essas áreas prioritárias? São aqueles locais que os agentes municipais, os técnicos, já sabem que são locais onde o número de casos é muito grande”. O diretor explicou que os municípios, após análise do território, repassam as informações sobre estas áreas críticas para a empresa responsável pelo sobrevoo, que faz o mapeamento.

“Esse mapeamento volta para o nosso escritório, alimenta um sistema de inteligência artificial assistida, onde todo possível criadouro do mosquito é apontado, seja ele lixo, pneu, caixa d’água destampada e até piscina”, disse o diretor. “Então nós repassamos as informações para os municípios na forma de mapas, relatórios e planilhas de endereços, para que os agentes de endemias batam na porta certa, sabendo o que estão buscando”, completou. Segundo Renato, isso aumenta a capacidade de resposta do município e aumenta a efetividade das ações.

A referência técnica em Arboviroses da SRS Coronel Fabriciano, Micheli Moreira Egydio, ressalta que a incidência global da dengue aumentou consideravelmente nos últimos anos. Pelo menos metade da população mundial é suscetível à doença, segundo a referência. Como não há tratamento específico, é essencial a colaboração da população e de diversos setores da sociedade civil para o combate ao mosquito, principalmente reduzindo depósitos que podem acumular água.

A referência explicou que, como a forma mais eficaz de prevenção é o combate ao mosquito, algumas ações que a população deve tomar, pelo menos uma vez por semana, incluem:

Verificar se a caixa d’água está bem tampada, usando tampas e telas.

Deixar as lixeiras bem tampadas.

Retirar os pratos de plantas.

Recolher o lixo do quintal, acondicionar em saco e na lixeira e deixar para recolhimento nos dias que a limpeza urbana realiza a coleta.

Limpar as calhas dos telhados.

Cobrir piscinas.

Tapar os ralos.

Baixar as tampas dos vasos sanitários de banheiros pouco usados ou em casas fechadas.

Limpar a bandeja externa da geladeira.

Limpar e guardar as vasilhas dos animais.

Limpar a bandeja coletora de água do ar-condicionado.

Cobrir bem a cisterna.

Cobrir bem todos os reservatórios de água.

Para reforçar a prevenção, algumas medidas podem ser tomadas no cuidado pessoal e com a família:

Utilizar repelente.

Cobrir a maior parte do corpo com roupas claras quando possível.

Colocar telas em janelas e portas.

“O mosquito possui hábitos diurnos, sobretudo ao amanhecer e ao entardecer. Por isso, é importante reforçar as ações nesse período. Mas atenção: o mosquito é oportunista e pode picar à noite também, pois os ambientes estão iluminados”, completou Micheli.