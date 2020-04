Reunião na próxima segunda-feira (13) irá definir funcionamento do comércio varejista

CARATINGA– Está prevista para a segunda-feira (13), reunião do comitê de enfrentamento ao covid-19 para deliberar sobre o funcionamento do comércio, uma vez que a recomendação do Ministério Público foi de funcionamento parcial e adotando medidas específicas. Serão definidos horários, quais serviços e atividades poderão funcionar. “Dada à dificuldade de realizar reuniões físicas, as reuniões serão realizadas por método tele presencial. Vale ressaltar que é esse um momento de adoção de medidas mais rígidas, porque o Brasil e o estado caminham para o pico de contaminação, o que ainda não chegou. Então, se esse momento for atravessado com segurança vamos ter impactos muito inferiores que haveria se não tivesse nenhuma medida de proteção”.

Quanto à possibilidade de funcionamento aos sábados, caso haja adesão do setor comercial de Caratinga quanto ao fechamento dos estabelecimentos, a recomendação é que não haja o funcionamento dos demais estabelecimentos em turno parcial aos sábados.