Reunião entre representantes da prefeitura de São Sebastião do Anta e da Copasa discute a implantação do programa Pró-mananciais

SÃO SEBASTIÃO DO ANTA – O prefeito Osmaninho Custódio, acompanhado do fiscal municipal Bruno Pereira e do coordenador do banco de alimentos João Vitor, se reuniu na manhã desta terça-feira (7) com os representantes da Copasa, o técnico químico de produção Hariston Damasceno, o engenheiro de sistemas Márcio Batista e o assistente socioambiental Waldério Campos para deliberar sobre a implantação do programa Pró-Mananciais no município.

O Programa Socioambiental de Proteção e Recuperação de Mananciais – Pró-Mananciais tem por objetivo proteger e recuperar as microbacias hidrográficas e as áreas de recarga dos aquíferos dos mananciais utilizados para a captação de água para abastecimento público das cidades operadas pela Copasa.

O objetivo também e promover no município, mais especificamente nas comunidades, a implantação do Coletivo Local de Meio Ambiente (Colmeia) que é formado por moradores locais e entidades parceiras, como as prefeituras.

Essa foi a primeira reunião e na sequência serão adotadas as medidas, e feitos os levantamentos necessários para o início do programa no município.

O prefeito Osmaninho Custódio se colocou à disposição da Copasa para ajudar da melhor forma possível. “Estamos aqui a disposição para contribuir no quer for preciso e possível através da nossa administração. Somos conhecedores do programa em outras regiões e queremos que o trabalho desenvolvido nas comunidades destes municípios se reflitam também aqui beneficiando nossa população”, ressaltou o prefeito.

PROGRAMA PRÓ-MANANCIAIS

Iniciado em 2017, o Pró-Mananciais integra o compromisso da empresa com a responsabilidade socioambiental e o desenvolvimento sustentável, buscando prevenir os efeitos agravados pela crise hídrica, no contexto das mudanças climáticas. O programa traz em sua concepção a ideia do antecipar ações por meio do cuidado, da proteção e da recuperação das águas e dos pequenos cursos d’água, desde a sua nascente até o seu ponto de captação.

As ações são desenvolvidas a partir do estabelecimento de parcerias com as comunidades locais em conjunto com as prefeituras, representantes de escolas públicas, órgãos estaduais e ONG’s, entre outros, visando a melhoria da qualidade e quantidade das águas, favorecendo a sustentabilidade ambiental, econômica e social.

Dentre as ações desenvolvidas, destacam-se o cercamento de nascentes e demais Áreas de Proteção Permanente – APP, plantio de mudas nativas, construção de bacias de contenção de água de chuva (bolsões), bem como a realização de oficinas e capacitações em temas ambientais para o público escolar, agricultores e demais moradores do município, de forma a promover a cultura da sustentabilidade e, assim, ganhar cada vez mais parceiros na preservação ambiental.

