Reunião em Manhuaçu discute estratégias para melhorar a cobertura vacinal

MANHUAÇU – Nesta terça-feira (12), representantes do Ministério Público do Estado de Minas Gerais (MPMG), da Superintendência Regional de Saúde (SRS) de Manhuaçu e de diversas instituições e setores participaram de uma reunião com o objetivo traçar estratégias para aumentar a cobertura vacinal na comarca de Manhuaçu. Durante o encontro, o Ministério Público reforçou o “Selo Bora Vacinar”, uma iniciativa conjunta do MPMG e do Governo de Minas Gerais, por meio da Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG). A campanha visa incentivar a vacinação infantil em todo o estado.

Participaram também do encontro representantes da Superintendência Regional de Ensino, das Secretarias Municipais de Saúde de municípios como Luisburgo, Manhuaçu, Reduto, Santana do Manhuaçu, São João do Manhuaçu e Simonésia. Estiveram presentes também a Polícia Civil; Secretaria Municipal de Educação de Manhuaçu; Secretarias Municipais de Assistência Social; instituições de ensino superior da cidade sede da reunião e a imprensa local.

A promotora Ana Flávia Lurian Paiva, da 4ª Promotoria de Justiça com atribuição em infância, destacou a importância de conhecer experiências bem-sucedidas e sugestões dos participantes. “Ouvir as experiências exitosas e sugestões de todos os agentes envolvidos é um passo importante na construção de estratégias concretas para melhorar as coberturas vacinais no território”, afirmou. Ela também anunciou a realização de visitas técnicas nos municípios, agendadas para verificar de perto os locais onde acontecerão ações do Dia D da campanha Vacina Mais Minas Gerais, previsto para o dia 23 de novembro. “Nessas visitas, vamos conhecer as estratégias adotadas pelos municípios”, detalhou a promotora, agradecendo o empenho e compromisso de todos.

O superintendente regional de Saúde, Victor Carvalho Vieira, reforçou o valor da campanha já em andamento e a importância desse momento preparatório para o Dia D de vacinação. “Aprovamos a iniciativa do Ministério Público de convocar todos os atores envolvidos e vamos acompanhar a promotoria nas visitas técnicas. Acredito que outras promotorias possam seguir esse exemplo e é provável que todos os 34 municípios da nossa área de atuação sejam visitados”, afirmou Victor.

O encontro ressaltou a colaboração interinstitucional para fortalecer a vacinação infantil e mobilizar esforços em prol de uma cobertura vacinal mais robusta, com o envolvimento direto das autoridades de saúde, educação e segurança, além do apoio do Ministério Público.

Por Antonio Rodrigues / Foto: Antonio Rodrigues